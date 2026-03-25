Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 25.03.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.557,06USD pro Feinunze und notiert damit +1,86 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 72,69USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +5,12 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Die beiden Ölsorten WTI-Öl und Brent-Öl entwickeln sich heute unterschiedlich.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 96,75USD und verzeichnet ein Minus von -2,77 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 89,98USD und verzeichnet ein Plus von +2,36 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.427,50 USD -0,94 % Platin 1.944,50 USD -0,15 % Kupfer London Rolling 12.338,77 USD +1,63 % Aluminium 3.292,92 PKT -0,17 % Erdgas 2,907 USD +0,30 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Plus von +5,12 % gehört Silber heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 25.03.26, 17:29 Uhr.