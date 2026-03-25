Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 25.03.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Die beiden Ölsorten WTI-Öl und Brent-Öl entwickeln sich heute unterschiedlich.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.557,06USD pro Feinunze und notiert damit +1,86 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 72,69USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +5,12 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 96,75USD und verzeichnet ein Minus von -2,77 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 89,98USD und verzeichnet ein Plus von +2,36 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.427,50USD
|-0,94 %
|Platin
|1.944,50USD
|-0,15 %
|Kupfer London Rolling
|12.338,77USD
|+1,63 %
|Aluminium
|3.292,92PKT
|-0,17 %
|Erdgas
|2,907USD
|+0,30 %
Rohstoff des Tages: Silber
Mit einem Tages-Plus von +5,12 % gehört Silber heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 25.03.26, 17:29 Uhr.