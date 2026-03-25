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    Ägypten bestätigt US-Plan zum Ende des Iran-Kriegs

    Für Sie zusammengefasst
    • Ägypten bestätigt US-Entwurf an Iran zur Prüfung
    • Ägypten strebt Vermittlung mit Pakistan und Türkei an
    • US-Regierung soll 15 Punkte vorgelegt, Iran weist ab
    Ägypten bestätigt US-Plan zum Ende des Iran-Kriegs
    Foto: Stringer - dpa

    KAIRO (dpa-AFX) - Ägypten hat Berichte über einen US-Plan zur Beendigung des Iran-Kriegs bestätigt. "Es gibt von den USA einen Entwurf für einen Plan, der der iranischen Seite übermittelt wurde und der nun geprüft wird", sagte Ägyptens Außenminister Badr Abdel-Atti heute vor Journalisten. "Es ist eine Vision und ein Plan, den die Vereinigten Staaten vorgelegt haben." Über die darin enthaltenen Punkte, die teilweise bereits von Medien veröffentlicht wurden, könne er aber nicht sprechen.

    "Wir hoffen, dass es bald direkte Gespräche mit den beteiligten Seiten geben wird", sagte Abdel-Atti. Ägypten versuche, unter anderem zusammen mit Pakistan und der Türkei zu vermitteln. "Wir werden nicht aufhören, alle Anstrengungen zu unternehmen" und das "rund um die Uhr", sagte Abdel-Atti. Die ägyptische Regierung habe dabei nur "durch einen Kanal" Kontakt zur iranischen Seite, nämlich zum Außenministerium in Teheran.

    Medienberichten zufolge hat die US-Regierung der Führung in Teheran einen 15 Punkte umfassenden Plan zur Beendigung des Kriegs unterbreitet. Irans Militärführung hat Berichte über Verhandlungen für ein Kriegsende dagegen zurückgewiesen./jot/DP/jha





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