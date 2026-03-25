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    TAGSVORSCHAU

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    Termine am 26. März 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Viele Unternehmen veröffentlichen Jahreszahlen
    • Wichtige Konjunkturdaten BIP Geldmenge und Vertrauen
    • Bundestag Abstimmung Spritpreispaket und Termine
    TAGSVORSCHAU - Termine am 26. März 2026
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 26. März

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Cewe Stiftung, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: SMA Solar, Jahreszahlen (detailliert) (13.30 Analystencall) 07:00 DEU: Wacker Neuson, Jahreszahlen (detailliert)
    07:00 DEU: Kontron, Jahreszahlen und Strategie 2026
    07:00 DEU: Heidelberg Materials, Geschäftsbericht
    07:25 DEU: Medios, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Delivery Hero, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Analystencall) 07:30 DEU: Deutz, Jahreszahlen (10.30 Call)
    07:30 DEU: SFC Energy, Jahreszahlen (detailliert)
    07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Jahreszahlen (11.30 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: CTS Eventim, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Jahreszahlen (detailliert)
    07:30 DEU: Elringklinger, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Keonig & Bauer, Jahreszahlen (detailliert)
    07:30 DEU: Hensoldt, Jahreszahlen (detailliert)
    07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen (detailliert)
    07:30 DEU: Dürr, Geschäftsbericht
    07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: PNE, Jahreszahlen
    08:00 DEU: Jost Werke, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Analystencall) 08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen (detailliert)
    08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Jahreszahlen (10.00 Presse- und Analystenkonferenz) 08:00 DEU: Bertelsmann SE & Co. KGaA, Jahreszahlen, Gütersloh 08:00 GBR: Next, Jahreszahlen
    08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q1-Zahlen
    09:00 DEU: KSB, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)
    09:00 DEU: B. Braun, Bilanz-Pk, Melsungen
    10:00 DEU: Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Bilanz-Pk (online) 10:00 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Bilanz-Pk (Präsenz und digital) 10:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Hauptversammlung
    10:30 DEU: Deutsche Bahn, Jahreszahlen, Berlin
    10:30 AUT: Andritz, Hauptversammlung
    11:00 DEU: Rhön-Klinikum, Bilanz-Pk, Bad Neustadt/Saale 11:00 ESP: CaixaBank, Hauptversammlung
    12:00 DEU: Sartorius, Hauptversammlung
    12:00 ESP: Enagas, Hauptversammlung
    14:00 DNK: Novo Nordisk, Hauptversammlung
    15:00 DNK: Danske Bank, Hauptversammlung
    16:30 ESP: Banco Santander, Hauptversammlung
    17:50 ITA: Pirelli, Jahreszahlen
    20:00 USA: Ciena Corporation, Hauptversammlung

    DEU: Klöckner & Co., Ablauf der Frist für die Annahme der Übernahmeofferte durch Worthington Steel DEU: Pfeiffer Vacuum, Jahreszahlen (detailliert)
    DEU: Flatexdegiro, Geschäftsbericht
    GBR: 3i Group, Capital Markets Day
    DEU/CHN: BASF eröffnet neues Verbundwerk in China

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:30 NLD: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    08:00 SWE: Handelsbilanz 2/26
    08:00 DEU: GfK-Konsumklima 4/26
    08:45 FRA: Geschäftsklima 3/26
    08:45 FRA: Produzentenvertrauen 3/26
    08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 3/26
    09:00 ESP: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 3/26
    10:00 ITA: Economic Sentiment 3/26
    10:00 ITA: Produzentenvertrauen 3/26
    10:00 EUR: Geldmenge M3 2/26
    10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
    13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Bundestag u.a. mit der Abstimmung über das Spritpreis-Paket + 09.00 Debatte und Abstimmung über das Spritpreis-Paket + 10.10 Statement Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) zum Kraftstoffmaßnahmenpaket + 11.20 Debatte zum Jahresbericht des Wehrbeauftragten Henning Otte + 12.40 Debatte über Grünen-Gesetzentwurf zu digitalem Gewaltschutz + 15.10 Debatte und Abstimmung über ein Gesetz für mehr Nierenspenden zu Lebzeiten weitere Themen u.a.: Intelligente Verkehrssysteme, Anerkennungsverfahren in Heilberufen, digitaler Führerschein

    09:00 DEU: Online-Pk zur Konjunkturprognose 2026/27 des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf

    11:00 FRA: OECD legt Wirtschaftsausblick vor

    13:00 DEU: Wohnungsbau-Tag 2026 u.a. mit Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD), Berlin

    CMR: WTO-Ministerkonferenz, Yaounde
    ++ EU-Handelsministertreffen am Rande der WTO-Ministerkonferenz in Kamerun

    FRA: Außenminister-Treffen der G7 in Frankreich geplant, Vaux-de-Cernay

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