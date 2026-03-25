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    Der Börsen-Tag

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    Deutsche Nebenwerte zünden Rallye – DAX schlägt Dow & S&P 500 deutlich

    Deutsche Nebenwerte starten durch, US-Standardwerte treten auf der Stelle: Die heutigen Indizes zeichnen ein klares Bild verschobener Marktkräfte dies- und jenseits des Atlantiks.

    Der Börsen-Tag - Deutsche Nebenwerte zünden Rallye – DAX schlägt Dow & S&P 500 deutlich
    Foto: Deutsche Börse AG

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes dies- und jenseits des Atlantiks haben sich heute überwiegend freundlich entwickelt, wobei die deutschen Nebenwerte besonders deutlich zulegen. In Deutschland verzeichnet der Leitindex DAX ein moderates Plus von 0,42 % auf 22.941,82 Punkte. Deutlich dynamischer zeigen sich die kleineren Indizes: Der MDAX steigt um 1,19 % auf 28.830,63 Punkte. Noch stärker präsentiert sich der SDAX, der mit einem Aufschlag von 2,03 % auf 16.913,10 Punkte der heutige Spitzenreiter unter den betrachteten Indizes ist. Der TecDAX, der vor allem Technologiewerte bündelt, legt ebenfalls um 1,19 % auf 3.479,04 Punkte zu und reiht sich damit in die positive Entwicklung der deutschen Indizes ein. An der Wall Street fallen die Kursbewegungen dagegen deutlich verhaltener aus. Der Dow Jones steigt leicht um 0,12 % auf 46.459,72 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gewinnt 0,08 % und notiert bei 6.602,47 Punkten. Damit bleiben die US-Leitindizes hinter der heutigen Dynamik am deutschen Aktienmarkt zurück. Insgesamt zeigt sich damit ein Bild, in dem insbesondere deutsche Nebenwerte und Technologietitel deutlich stärker gefragt sind als die großen Standardwerte in den USA, wo die Kursgewinne bislang nur gering ausfallen.

    DAX

    Siemens Energy (+3.09%), Commerzbank (+2.63%) und Continental (+2.53%) standen an der Spitze, während SAP (-0.88%), Airbus (-1.11%) und Deutsche Boerse (-1.12%) die größten Verluste verzeichneten. Die Differenz zwischen dem stärksten Gewinner und dem größten Verlierer beträgt 4.21 Prozentpunkte und zeigt eine klare Outperformance der Topwerte gegenüber den Flops.

    MDAX

    Lanxess stach mit einem kräftigen Plus von 16.98% hervor, gefolgt von Jenoptik (+11.98%) und AIXTRON (+8.99%). Demgegenüber fielen K+S (-0.86%), Hugo Boss (-1.36%) und IONOS Group (-2.74%) zurück. Die Spanne zwischen Top und Flop liegt bei 19.72 Prozentpunkten und macht den deutlichen Momentum-Unterschied im MDAX sichtbar.

    SDAX

    Verbio (+9.23%), Verve Group Registered (A) (+8.09%) und PNE (+7.99%) führten den SDAX an, während Gerresheimer (-0.77%), HelloFresh (-2.96%) und Deutsche Pfandbriefbank (-3.86%) die Verluste dominierten. Die Bandbreite beträgt 13.09 Prozentpunkte und unterstreicht die starke Volatilität bei kleineren Titeln.

    TecDAX

    Im TecDAX lagen Jenoptik (+11.98%), AIXTRON (+8.99%) und SMA Solar Technology (+6.38%) vorn. Auf der Verliererseite fanden sich Deutsche Telekom (-0.49%), SAP (-0.88%) und erneut IONOS Group (-2.74%). Die Differenz zwischen Spitzenreitern und Schlusslichtern beträgt 14.72 Prozentpunkte; auffällig sind die mehrfach auftauchenden Namen wie Jenoptik oben und SAP sowie IONOS unten.

    Dow Jones

    Merck & Co (+2.95%), Johnson & Johnson (+2.59%) und Honeywell International (+2.43%) zählten zu den stärksten Werten, während Nike (B) (-0.82%), Salesforce (-1.07%) und UnitedHealth Group (-1.28%) gedrückt waren. Die Spanne von 4.23 Prozentpunkten zeigt moderatere Bewegungen als in einigen deutschen Nebenindizes.

    S&P 500

    Hewlett Packard Enterprise (+9.12%), Intel (+8.19%) und Super Micro Computer (+7.58%) führten die Gewinnerliste an. Auf der Verliererseite standen Molina Healthcare (-3.31%), Brown & Brown (-3.40%) und Verisk Analytics (-3.71%). Mit einer Bandbreite von 12.83 Prozentpunkten zeigt der S&P 500 ausgeprägte Einzeltitelbewegungen bei gleichzeitig deutlich negativen Ausreißern.

    Querblick und Auffälligkeiten

    Der deutlichste Tagesgewinner kommt aus dem MDAX (Lanxess +16.98%), der größte Tagesverlierer aus dem SDAX (Deutsche Pfandbriefbank -3.86%). Mehrfache Nennungen fallen auf: Jenoptik taucht sowohl im MDAX als auch im TecDAX als Topwert auf, SAP und IONOS Group erscheinen in mehreren Indizes unter den Flops. Insgesamt überwiegen in vielen Indizes starke Einzelgewinner, während die größten Verluste moderater ausfallen.


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