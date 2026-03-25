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    Maduro nach Gefangennahme zum zweiten Mal vor US-Gericht

    Für Sie zusammengefasst
    • Maduro in US-Gewahrsam nach Entführungsvorwurf
    • Anklage wegen Drogenterrorismus und Kokainhandel
    • Kritik an US-Einsatz und Fragen zur Staatsimmunität
    Maduro nach Gefangennahme zum zweiten Mal vor US-Gericht
    Foto: Siarhei - 356130783

    NEW YORK (dpa-AFX) - Fast drei Monate nach seiner Gefangennahme durch US-Spezialkräfte wird der abgesetzte venezolanische Präsident Nicolás Maduro am Donnerstag (16.00 Uhr MEZ) zum zweiten Mal vor Gericht erwartet. Während seiner ersten Anhörung im Januar hatte sich der 63-Jährige vor dem Bundesgericht in New York zu den von den USA erhobenen Vorwürfen für "nicht schuldig" erklärt und im Gegenzug den Vereinigten Staaten vorgeworfen, ihn entführt zu haben. Der Termin am Donnerstag ist ebenfalls Teil des Vorverfahrens vor einem eigentlichen möglichen Prozess.

    Das werfen die USA Maduro vor

    In der Nacht zum 3. Januar nahmen US-Spezialkräfte den Staatschef, der sein Land an der Spitze einer sozialistischen Regierung über Jahre autoritär geführt hatte, sowie seine Ehefrau in der venezolanischen Hauptstadt Caracas gefangen und brachten beide in die USA. Seither sitzen sie im Gefängnis. Die USA haben Maduro unter anderem wegen des Vorwurfs des "Drogenterrorismus" angeklagt. Er soll demnach sein Amt dazu genutzt haben, um den Schmuggel von Tausenden Tonnen Kokain in die USA zu ermöglichen. Dafür soll Maduro sich mit Drogenhändlern verbündet und selbst persönliche Vorteile daraus gezogen haben. Mitangeklagt ist seine Frau Cilia Flores. Auch sie sagte beim ersten Gerichtstermin, dass sie unschuldig sei.

    Kritiker betrachten das US-Vorgehen in Venezuela als Verstoß gegen das Völkerrecht. Eine zentrale Frage ist auch, ob Maduro als Staatschef nicht besondere Immunität genoss - und entsprechend nicht hätte außer Landes gebracht und angeklagt werden dürfen./rin/DP/stw






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