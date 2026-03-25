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    Verisk Analytics Aktienkurs sinkt weiter - -5,77 % - 25.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Verisk Analytics Aktie bisher Verluste von -5,77 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Verisk Analytics Aktie.

    Besonders beachtet! - Verisk Analytics Aktienkurs sinkt weiter - -5,77 % - 25.03.2026
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    Verisk Analytics ist ein führender Anbieter von Datenanalysen und Risikobewertungen, spezialisiert auf Versicherungen, Energie und Finanzdienstleistungen. Mit umfassenden Datenbanken und fortschrittlichen Analysetools unterstützt es Unternehmen bei fundierten Entscheidungen. Hauptkonkurrenten sind LexisNexis und Moody's. Verisk punktet mit tiefgreifenden Branchenkenntnissen und KI-Integration.

    Verisk Analytics Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.03.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Verisk Analytics Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,77 % im Minus. Die Talfahrt der Verisk Analytics Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,57 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 159,55, mit einem Minus von -5,77 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Verisk Analytics mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -8,84 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verisk Analytics Aktie damit um -10,64 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,80 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -11,13 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,11 % geändert.

    Verisk Analytics Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,64 %
    1 Monat -2,80 %
    3 Monate -8,84 %
    1 Jahr -35,92 %

    Informationen zur Verisk Analytics Aktie

    Es gibt 138 Mio. Verisk Analytics Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,50 Mrd.EUR € wert.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Moody's, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,19 %. S&P Global notiert im Minus, mit -0,56 %.

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    Ob die Verisk Analytics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verisk Analytics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Verisk Analytics

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    ISIN:US92345Y1064WKN:A0YA2M



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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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