Verisk Analytics Aktienkurs sinkt weiter - -5,77 % - 25.03.2026

Am heutigen Handelstag musste die Verisk Analytics Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,77 % im Minus. Die Talfahrt der Verisk Analytics Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,57 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 159,55€, mit einem Minus von -5,77 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Verisk Analytics ist ein führender Anbieter von Datenanalysen und Risikobewertungen, spezialisiert auf Versicherungen, Energie und Finanzdienstleistungen. Mit umfassenden Datenbanken und fortschrittlichen Analysetools unterstützt es Unternehmen bei fundierten Entscheidungen. Hauptkonkurrenten sind LexisNexis und Moody's. Verisk punktet mit tiefgreifenden Branchenkenntnissen und KI-Integration.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Verisk Analytics mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -8,84 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verisk Analytics Aktie damit um -10,64 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,80 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -11,13 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,11 % geändert.

Verisk Analytics Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,64 % 1 Monat -2,80 % 3 Monate -8,84 % 1 Jahr -35,92 %

Informationen zur Verisk Analytics Aktie

Es gibt 138 Mio. Verisk Analytics Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,50 Mrd.EUR € wert.

Deutsche Nebenwerte starten durch, US-Standardwerte treten auf der Stelle: Die heutigen Indizes zeichnen ein klares Bild verschobener Marktkräfte dies- und jenseits des Atlantiks.

Limited catastrophe impacts supported P&C underwriting profitabilityJERSEY CITY, N.J., March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) - Today, preliminary U.S. property and casualty (P&C) insurance underwriting results for full year 2025 were released …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Moody's, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,19 %. S&P Global notiert im Minus, mit -0,56 %.

Verisk Analytics Aktie jetzt kaufen?

Ob die Verisk Analytics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verisk Analytics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.