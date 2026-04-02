Ihre wichtigsten Termine
EZB Monatsbericht sowie US-Konjunkturdaten stehen heute im Fokus!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
10:30 Uhr, Luxemburg: SES, Hauptversammlung
Konjunkturdaten
08:30 Uhr, Schweiz: Verbraucherpreise 3/26
10:00 Uhr, EU: EZB Monatsbericht
11:00 Uhr, Italien: Einzelhandelsumsatz 2/26
14:30 Uhr, USA: Handelsbilanz 2/26
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 Uhr, USA: Auftragseingang Industrie 2/26
16:00 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/26 (endgültig)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 02.04.2026
Zeit Land Relev. Termin 10:00 EUR Economic Bulletin 10:45 EUR EZB-Mitglied Panetta spricht 13:30 USA Challenger Job Cuts 14:30 USA Initial Jobless Claims 16:00 USA Fed-Mitglied Logan spricht
Webinare
|Zeit
|Thema
|07.04. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|07.04. 18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Cashflow an der Börse: Live Trading
|08.04. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|08.04. 08:45
|Webinar
|WH SelfInvest: Wie du DAX Gewinne in den ersten 30 Minuten des Handelstages erzielst
|09.04. 07:45
|Webinar
|WH SelfInvest: Livehandel von DAX, EUR und Co.
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