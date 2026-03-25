    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die Vehicle Tech Week Europe gibt strategische Partnerschaften mit PAVE Europe, ASAM und FISITA bekannt und festigt damit ihre Position als globaler Treffpunkt für Innovationen im Bereich der Zukunftsfahrzeuge

    STUTTGART, DE / ACCESS Newswire / 25. März 2026 / UKi Media & Events, der Veranstalter der Vehicle Tech Week Europe, gab heute neue strategische Partnerschaften mit PAVE Europe (Partners for Automated Vehicle Education), ASAM (Association for Standardization of Automation and Measuring Systems) und FISITA (Fédération Internationale des Sociétés d'Ingénieurs des Techniques de l'Automobile) bekannt. Diese Allianzen stärken die Rolle der Veranstaltung als wichtiger globaler Knotenpunkt für die Technologien, die die nächste Ära der Fahrzeugmobilität prägen.

     

    Die Vehicle Tech Week Europe, die vom 23. bis 25. Juni 2026 in Stuttgart, Deutschland, stattfindet, vereint drei der führenden Messen von UKi Media & Events – die Automotive Testing Expo, die Autonomous Vehicle Tech Expo und die Automotive Interiors Expo – zu einer integrierten Plattform, die auf die Bedürfnisse einer zunehmend zusammenlaufenden Branche zugeschnitten ist.

     

    Partnerschaften, die Fachwissen und die Ausrichtung der Branche erweitern

     

    PAVE Europe, ASAM und FISITA verfügen über umfassende Erfahrung in den Bereichen Technik, Automatisierung, Sicherheit, Simulation, Prüfung, Validierung, Standardisierung und Benutzererfahrung. Ihr Engagement unterstützt die Mission der Vehicle Tech Week Europe, interdisziplinäre Zusammenarbeit zu fördern, globale Best Practices zu fördern und den Fortschritt hin zu sicherer, intelligenter und nachhaltiger Mobilität zu beschleunigen.

     

    Marius Dupuis, CEO von ASAM e.V., kommentierte:

     

    „Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit UKi Media & Events zu vertiefen. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, unsere Standards, Initiativen und Aktivitäten einem breiteren Fachpublikum vorzustellen und den Fachdialog sowie die Zusammenarbeit über Disziplinen und Branchen hinweg auszuweiten.

     

    „ASAM verbindet Experten, die durch vorwettbewerbliche Standardisierung die Technologie von morgen gestalten. Unsere Zusammenarbeit mit UKi Media & Events schafft spannende Synergien, indem sie den Umfang und die Wirkung von Fachdiskussionen erweitert und sowohl für ASAM als auch für die Mobilitätsbranche insgesamt einen Mehrwert schafft. Wir freuen uns darauf, auf dieser Partnerschaft aufzubauen.“

    Seite 1 von 4 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    Die Vehicle Tech Week Europe gibt strategische Partnerschaften mit PAVE Europe, ASAM und FISITA bekannt und festigt damit ihre Position als globaler Treffpunkt für Innovationen im Bereich der Zukunftsfahrzeuge STUTTGART, DE / ACCESS Newswire / 25. März 2026 / UKi Media & Events, der Veranstalter der Vehicle Tech Week Europe, gab heute neue strategische Partnerschaften mit PAVE Europe (Partners for Automated Vehicle Education), ASAM (Association for …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     