Ihre wichtigsten Termine
Börsen am Feiertag "Karfreitag" geöffnet in: Japan, Russland und China
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Konjunkturdaten
02:30 Uhr, Japan: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)
03:45 Uhr, China: Rating Dog China PMI Dienste 3/26
14:30 Uhr, USA: Arbeitsmarktbericht 3/26
15:45 Uhr, USA: S&P Global Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 Uhr, USA: ISM Services 3/26
Hinweis
Feiertag "Karfreitag"
Börsen geschlossen in: Österreich, Australien, Belgien, Schweiz, Deutschland, Dänemark, Frankreich, Finnland, Spanien, Großbritannien, Italien, Niederlande, Norwegen, Portugal, Polen, Schweden und USA
Börsen geöffnet in: Japan, Russland, China
Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 03.04.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:35 USA Fed-Mitglied Goolsbee spricht 14:30 USA Average Hourly Earnings (MoM) 14:30 USA Labor Force Participation Rate 14:30 USA Unemployment Rate 14:30 USA U6 Underemployment Rate 14:30 USA Nonfarm Payrolls 14:30 USA Average Hourly Earnings (YoY) 15:45 USA S&P Global Composite PMI
Webinare
|Zeit
|Thema
|07.04. 08:25
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|07.04. 18:00
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|WH SelfInvest: Cashflow an der Börse: Live Trading
|08.04. 08:25
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|08.04. 08:45
|Webinar
|WH SelfInvest: Wie du DAX Gewinne in den ersten 30 Minuten des Handelstages erzielst
|09.04. 07:45
|Webinar
|WH SelfInvest: Livehandel von DAX, EUR und Co.
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