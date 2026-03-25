IPO/Medien
SpaceX will mit Börsengang 75 Milliarden Dollar einsammeln
- SpaceX peilt Börsengang im Juni mit 75 Mrd an
- Medien sehen Bewertung von bis zu 1,75 Billionen
- Bringt xAI und Plattform X zuletzt in SpaceX ein
AUSTIN (dpa-AFX) - Elon Musks Weltraumfirma SpaceX will bei ihrem Börsengang Medienberichten zufolge einen Rekorderlös von bis zu 75 US-Milliarden Dollar (rund 65 Mrd Euro) einnehmen. Als Termin für die Aktienplatzierung werde der Juni angepeilt, schrieben die Website "The Information" und die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen.
SpaceX spielt mit seinen Raketen eine Schlüsselrolle für das amerikanische Raumfahrtprogramm. Das Unternehmen betreibt zudem den Satelliten-Internetdienst Starlink - und Musk brachte in SpaceX zuletzt auch seine KI-Firma xAI samt der Online-Plattform X ein.
Der neue Konzern wurde dabei laut Medienberichten insgesamt mit 1,25 Billionen Dollar bewertet. Bloomberg zufolge könnte SpaceX beim Börsengang eine Bewertung von mehr als 1,75 Billionen Dollar anstreben. Demnach würde zunächst nur ein kleinerer Teil der Aktien an die Börse gebracht.
SpaceX bekommt zugleich Konkurrenz von der Weltraumfirma Blue Origin des Amazon-Gründers Jeff Bezos. Musk kündigte für die Zukunft an, Rechenzentren für Künstliche Intelligenz in der Umlaufbahn aufbauen zu wollen./so/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,06 % und einem Kurs von 183,7 auf Tradegate (25. März 2026, 18:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -4,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,55 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 1,96 Bil..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 288,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 301,00USD was eine Bandbreite von +44,87 %/+64,55 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067
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Quelle Trader-Zeitung 23.03.26
https://aktiego.com/sonderbeitrag/dezentrale-energieversorgu…
Sehr guter Artikel, in dem Amazon ebenfalls erwähnt wird.
Viele unterschätzen gerade, was durch den KI-Boom beim Energiebedarf passiert. Rechenzentren, AI-Cluster und High-Performance-Computing benötigen enorme Mengen Strom, während die bestehenden Stromnetze vielerorts bereits an ihre Grenzen kommen.
Genau deshalb rücken dezentrale Energie- und Wasserstofflösungen immer stärker in den Fokus. Energie direkt dort erzeugen, wo sie gebraucht wird – unabhängig vom Netz.
Der Markt für solche Lösungen könnte in den kommenden Jahren deutlich größer werden, als viele aktuell erwarten. ⚡
amazojn hat scih anbetracht de rkrigslage erstaunlich gut gehalten..hätte eher gedacht daß auch dieser wert extrem runter rasselt ..