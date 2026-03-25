SpaceX will mit Börsengang 75 Milliarden Dollar einsammeln

Quelle Trader-Zeitung 23.03.26

Autor Jörg Meyer

AMAZON: BARCLAYS SIEHT 50%IGES KURSPOTENZIAL.

DIE 600 MRD. USD-UM SATZPROGNOSE FÜR AWS SEI KONSERVATIV!

•Das AWS-Umsatzziel von 600 Mrd. USD könnte laut Barclays zu konservativ sein.

• Amazon ist ein KI-Inferenz-Gewinner mit Potenszial auf mind. 300 USD!

Jörg Meyer schreibt um 15:00 Uhr:

Amazon (i) ist einer unserer KI Favoriten. Bis 2036 soll der Umsatz der Cloud-Sparte auf 600 Mrd. USD steigen. AWS positioniert sich als der ultimative Profiteur der Inferenz-Phase mit KI-Agenten und Superintelligenz. Warum die Aktie laut Barclays 50%iges Potenzial hat Die Analysten von Barclays sehen Amazon als KI-Gewinner mit Ziel 300 USD. Das AWS-Umsatzziel impliziert ein jährliches Wachstum von 11 % ab 2028. Eine Prognose, die eher „konservativ“ anmutet. Optimistisch stimmt die Vereinbarung mit OpenAI, die AWS ein Volumen von 138 Mrd. USD über die nächsten sieben bis acht Jahre sichern dürfte. Der Auftragsbestand sollte bereits die 350 Mrd. USD überschreitet. Hinzu kommt die Dynamik bei Anthropic, deren jähr lich wiederkehrender Umsatz sprang innerhalb weniger Wochen um 35 % nach oben. Roboter übernehmen: Der Effizienzsprung in der Logistik Amazon revolutioniert die physische Welt durch radikale Auto matisierung. Die Übernahme von Rivr unterstreicht die Strategie, die „letzte Meile“ der Zustellung vollständig zu robotisieren. In Kombination mit dem Ausbau der Lagerautomatisierung strebt der Konzern eine Effizienzsteigerung an, die bereits jetzt mehr 1- und 3-Stunden-Lieferfenster in US-Metropolen ermöglicht. Diese technologische Überlegenheit im E-Commerce reduziert die Ab hängigkeit von volatilen Transportkosten und sichert die Margen ab. Mittelfristig könnte das eCommerce-Business seine Profitabilität sogar ausweiten. Fazit: Ein KI-Favorit mit attraktiver Bewertung Amazon bleibt ein Top-Favorit für das KI-Zeitalter. Die Kombination aus einer beschleunigten AWS-Wachstumsstory und der zunehmen den Robotisierung des Kerngeschäfts ist im aktuellen Kurs nicht ausreichend reflektiert. Mit einem erwarteten KGV27e von 22,5 und einem KUV von lediglich 2,54 ist die Bewertung sehr attraktiv.