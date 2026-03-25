Kretschmer springt Steinmeier in Debatte zum Iran-Krieg bei

BERLIN (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat für seine Analyse, dass der Iran-Krieg völkerrechtswidrig sei, Unterstützung von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer bekommen. Steinmeiers Einschätzung "ist kein Affront - sondern ein wichtiges Zeichen für die konsequente Verteidigung internationaler Regeln", sagte der CDU-Politiker dem "Spiegel". "Gerade in Zeiten geopolitischer Spannungen braucht es Haltung, nicht Schweigen. Das Völkerrecht gilt für alle - ohne Ausnahme."

Steinmeier hatte zuvor gesagt, der Iran-Krieg sei nach seinem Dafürhalten völkerrechtswidrig. "Es gibt wenig Zweifel daran." Daraufhin rief ihn CDU/CSU-Fraktionschef Jens Spahn zur Zurückhaltung auf: "Die völkerrechtliche Prüfung obliegt in diesem wie in anderen Fällen der Bundesregierung, und ich erwarte von Amts- und Würdenträgern der Bundesrepublik, dass sie diese Prüfung abwarten und sie auch respektieren."