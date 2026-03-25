Amadeus Fire: Positives 2025, optimistischer Ausblick für 2026!

Der Umsatz der Amadeus Fire Group für 2025 beträgt 363,6 Mio. €, was 16,8 % weniger ist als im Vorjahr, liegt aber innerhalb der prognostizierten Bandbreite von 355 bis 385 Mio. €

Das operative EBITA für 2025 sinkt auf 13,7 Mio. € (Vorjahr: 55,5 Mio. €) aufgrund von Restrukturierungsaufwendungen und Investitionen in die digitale Transformation

Das Konzernperiodenergebnis 2025 ist mit -2,4 Mio. € deutlich negativ, das Ergebnis je Aktie beträgt -0,44 €

Für 2026 wird ein Umsatz zwischen 362 und 394 Mio. € angestrebt, das operative EBITA soll zwischen 20 und 31 Mio. € liegen, was einem Wachstum von 46 bis 130 % entspricht

Das Segment Personaldienstleistungen verzeichnet 2025 einen Umsatzrückgang auf 207,5 Mio. € (-22,8 %) und eine EBITA-Marge von 6,1 %, was auf Marktunsicherheiten zurückzuführen ist

Das Segment Weiterbildung plant für 2026 einen Umsatzanstieg auf 172 bis 184 Mio. € (+10 bis 18 %) und ein operatives EBITA von 11 bis 15 Mio. €, mit Fokus auf KI-gestützte Qualifizierungsangebote und organisches Wachstum

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Pressemitteilung zum Konzernjahresabschluss 2025 nach Börsenschluss, bei Amadeus FiRe ist am 25.03.2026.

Der Kurs von Amadeus FiRe lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,225EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,75 % im Minus.

14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 25,05EUR das entspricht einem Plus von +7,86 % seit der Veröffentlichung.





