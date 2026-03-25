Merck & Co Aktie gut behauptet +2,69 % - 25.03.2026

Die Merck & Co Aktie konnte bisher um +2,69 % auf 103,10€ zulegen. Das sind +2,70 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,11 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Merck & Co Aktie. Nach einem Plus von +1,11 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 103,10€, mit einem Plus von +2,69 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Merck & Co ist ein führendes Pharmaunternehmen, das sich auf innovative Medikamente und Impfstoffe konzentriert. Es konkurriert mit Branchenriesen wie Pfizer und Johnson & Johnson und punktet mit einer starken Forschungs- und Entwicklungspipeline.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Merck & Co investiert war, konnte einen Gewinn von +13,50 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Merck & Co Aktie damit um +3,80 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,18 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Merck & Co +12,80 % gewonnen.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,15 % geändert.

Merck & Co Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,80 % 1 Monat -4,18 % 3 Monate +13,50 % 1 Jahr +18,15 %

Informationen zur Merck & Co Aktie

Es gibt 2 Mrd. Merck & Co Aktien. Damit ist das Unternehmen 255,15 Mrd.EUR € wert.

Deutsche Nebenwerte starten durch, US-Standardwerte treten auf der Stelle: Die heutigen Indizes zeichnen ein klares Bild verschobener Marktkräfte dies- und jenseits des Atlantiks.

Der US-Pharmakonzern Merck & Co will auf seiner Einkaufstour das Biotechunternehmen Terns Pharmaceuticals übernehmen. Merck & Co bietet 53 US-Dollar je Aktie. Damit werde Terns brutto mit rund 6,7 Milliarden US-Dollar (rund 5,8 Mrd Euro) bewertet, …

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Merck & Co

Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,29 %. Novartis notiert im Plus, mit +1,79 %. Pfizer notiert im Plus, mit +1,63 %. Sanofi legt um +2,43 % zu Roche Holding notiert im Plus, mit +2,21 %.

Merck & Co Aktie jetzt kaufen?

Ob die Merck & Co Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Merck & Co Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.