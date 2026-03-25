    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMerck & Co AktievorwärtsNachrichten zu Merck & Co

    Besonders beachtet!

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Merck & Co Aktie gut behauptet +2,69 % - 25.03.2026

    Am 25.03.2026 ist die Merck & Co Aktie, bisher, um +2,69 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Merck & Co Aktie.

    Besonders beachtet! - Merck & Co Aktie gut behauptet +2,69 % - 25.03.2026
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Merck & Co ist ein führendes Pharmaunternehmen, das sich auf innovative Medikamente und Impfstoffe konzentriert. Es konkurriert mit Branchenriesen wie Pfizer und Johnson & Johnson und punktet mit einer starken Forschungs- und Entwicklungspipeline.

    Merck & Co Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 25.03.2026

    Die Merck & Co Aktie konnte bisher um +2,69 % auf 103,10 zulegen. Das sind +2,70  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,11 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Merck & Co Aktie. Nach einem Plus von +1,11 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 103,10, mit einem Plus von +2,69 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Long
    43.100,00€
    Basispreis
    30,91
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    49.959,29€
    Basispreis
    31,15
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Merck & Co investiert war, konnte einen Gewinn von +13,50 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Merck & Co Aktie damit um +3,80 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,18 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Merck & Co +12,80 % gewonnen.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,15 % geändert.

    Merck & Co Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,80 %
    1 Monat -4,18 %
    3 Monate +13,50 %
    1 Jahr +18,15 %

    Informationen zur Merck & Co Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Merck & Co Aktien. Damit ist das Unternehmen 255,15 Mrd.EUR € wert.

    Deutsche Nebenwerte zünden Rallye – DAX schlägt Dow & S&P 500 deutlich


    Deutsche Nebenwerte starten durch, US-Standardwerte treten auf der Stelle: Die heutigen Indizes zeichnen ein klares Bild verschobener Marktkräfte dies- und jenseits des Atlantiks.

    Merck & Co will Krebsspezialisten Terns kaufen - Aktien legen zu


    Der US-Pharmakonzern Merck & Co will auf seiner Einkaufstour das Biotechunternehmen Terns Pharmaceuticals übernehmen. Merck & Co bietet 53 US-Dollar je Aktie. Damit werde Terns brutto mit rund 6,7 Milliarden US-Dollar (rund 5,8 Mrd Euro) bewertet, …

    Börsenstart USA - 25.03. - US Tech 100 stark +0,35 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Merck & Co

    Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,29 %. Novartis notiert im Plus, mit +1,79 %. Pfizer notiert im Plus, mit +1,63 %. Sanofi legt um +2,43 % zu Roche Holding notiert im Plus, mit +2,21 %.

    Merck & Co Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Merck & Co Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Merck & Co Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Merck & Co

    +2,58 %
    +3,80 %
    -3,99 %
    +12,47 %
    +18,82 %
    +3,27 %
    +63,72 %
    +124,64 %
    +188,99 %
    ISIN:US58933Y1055WKN:A0YD8Q



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Merck & Co Aktie gut behauptet +2,69 % - 25.03.2026 Am 25.03.2026 ist die Merck & Co Aktie, bisher, um +2,69 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Merck & Co Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     