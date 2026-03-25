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    Trump reist Mitte Mai zu Xi nach China

    Für Sie zusammengefasst
    • Treffen Trump und Xi nun Mitte Mai in Peking
    • Trumps Besuch in Peking 14 und 15 Mai geplant
    • Blockade der Straße von Hormus gefährdet China
    USA - Trump reist Mitte Mai zu Xi nach China
    Foto: Jan Woitas - dpa

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Das verschobene Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping soll nun nach US-Angaben Mitte Mai stattfinden. Trumps Regierungssprecherin Karoline Leavitt sagte, dass Trumps Besuch in Peking am 14. und 15. Mai geplant sei. Später in diesem Jahr werde es dann einen Gegenbesuch in Washington geben. Einen genauen Termin nannte Leavitt nicht.

    Eigentlich hatte Trump vorgehabt, Ende März nach China zu fahren. Mit Verweis auf den Iran-Krieg bat Washington nach eigenen Angaben dann Peking um eine Verschiebung um einige Wochen.

    Zuletzt hatten sich Trump und Xi im Herbst in Südkorea getroffen. Die beiden größten Volkswirtschaften stehen in einem großen Handelskonflikt.

    Wegen des Iran-Kriegs ist zudem die für den Öltransport wichtige Straße von Hormus blockiert. Für China ist diese Meerenge besonders wichtig./rin/DP/stw





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