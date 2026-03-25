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    AIXTRON baut globalen Fußabdruck aus: Neues Werk in Malaysia eröffnet

    Mit einem strategischen Schritt nach Südostasien stärkt AIXTRON seine Präsenz im globalen Halbleitermarkt und setzt auf Wachstum durch ein neues Werk in Penang.

    AIXTRON baut globalen Fußabdruck aus: Neues Werk in Malaysia eröffnet
    Foto: AIXTRON
    • AIXTRON hat am 25.03.2026 beschlossen, ein neues Werk in Penang (Malaysia) aufzubauen, um das südostasiatische Halbleiteranlagen-Ökosystem zu erschließen.
    • Geplante Investitionen von insgesamt rund EUR 40 Mio. in den Jahren 2026 und 2027.
    • Im neuen Werk sollen Montage, Testaktivitäten, Engineering‑Unterstützung und lokale Einkaufskapazitäten etabliert werden.
    • Produktionsanlauf erfolgt schrittweise; erste Auslieferungen aus dem Werk werden für Ende 2027 erwartet.
    • Die erwarteten Anlaufkosten im Jahr 2026 haben keinen Einfluss auf die Prognose für das Geschäftsjahr 2026.
    • Die bestehenden europäischen Standorte in Herzogenrath (Deutschland) und Cambridge (UK) bleiben zentrale Entwicklungs‑ und Produktionsstandorte und werden durch den neuen Standort ergänzt.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei AIXTRON ist am 30.04.2026.

    Der Kurs von AIXTRON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 36,30EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +6,62 % im Plus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 36,29EUR das entspricht einem Minus von -0,01 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 28.816,82PKT (+1,54 %).


    AIXTRON

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