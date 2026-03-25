AIXTRON expandiert: Neues Werk in Malaysia stärkt globale Präsenz
Mit einem neuen Werk in Penang setzt AIXTRON auf Wachstum in Asien, stärkt seine globale Präsenz und nutzt das dynamische Halbleiter-Ökosystem Malaysias.
Foto: AIXTRON
- AIXTRON errichtet ein neues Werk in Penang, Malaysia, um die globale Präsenz zu stärken und den südostasiatischen Halbleiterausrüstungsmarkt zu erschließen.
- Im neuen Werk sollen Teile der 100/150/200‑mm‑Produktreihe für vorwiegend asiatische Kunden gefertigt werden; vorgesehen sind Montage, Test, Engineering‑Support und lokale Beschaffung.
- Das Fabrikdesign ist modular und ermöglicht eine spätere Expansion mit geringem Zusatzaufwand; das Werk ergänzt die europäischen Standorte Herzogenrath und Cambridge.
- Für das Projekt sind Investitionsausgaben von rund EUR 40 Mio. geplant, die in H2 2026 und H1 2027 anfallen sollen.
- Betriebsaufnahme ist für Frühjahr 2027 geplant, erste Auslieferungen werden in der zweiten Jahreshälfte 2027 erwartet; erwartete Anlaufkosten 2026 beeinflussen die Prognose 2026 nicht.
- Strategische Zielsetzung: Nutzung des etablierten Ökosystems in Penang, Umsetzung einer Best‑Practice‑Strategie der Zulieferindustrie und Stärkung der Marktposition in Asien; in Europa sind keine Personalabbauten geplant.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei AIXTRON ist am 30.04.2026.
Der Kurs von AIXTRON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 36,31EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +6,67 % im Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 36,20EUR das entspricht einem Minus von -0,30 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 28.819,97PKT (+1,55 %).
+6,78 %
+7,78 %
+50,78 %
+115,88 %
+212,87 %
+15,46 %
+86,81 %
+776,26 %
+495,39 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte