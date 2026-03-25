    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Bakterien

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aldi nimmt Kräutermischung aus dem Verkauf

    Für Sie zusammengefasst
    • Rückruf der Tiefkühlmischung All Seasons 8 bei Aldi
    • Shigatoxin bildende Escherichia coli nachgewiesen
    • Bundesweite Rückgabe in allen Aldi Filialen möglich
    Bakterien - Aldi nimmt Kräutermischung aus dem Verkauf
    Foto: Siarhei - 356130783

    MÜLHEIM/RUHR (dpa-AFX) - Gefährliche Bakterien in einer Kräutermischung: Ein Hersteller ruft eine beim Discounter Aldi verkaufte Tiefkühl-Mischung aus acht Kräutern zurück. Betroffen sei das Produkt "All Seasons 8 Kräuter" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 5.12.2027, 8.12.2027 und 10.2.2028, teilte die Clama GmbH mit.

    Bei dem Produkt seien sogenannte Shigatoxin-bildende Escherichia coli-Bakterien (STEC) nachgewiesen worden. Der Verzehr könne Durchfall, Übelkeit, zunehmende Bauchschmerzen, Fieber und Erbrechen auslösen. "Treten nach Verzehr des Lebensmittels entsprechende Symptome auf, sollte medizinische Hilfe aufgesucht werden und auf eine mögliche STEC-Infektion hingewiesen werden", riet der Hersteller.

    Die Kräutermischung sei bundesweit in den Filialen von Aldi Nord und Aldi Süd verkauft worden. Kunden könnten das Produkt deshalb auch in allen Aldi-Filialen zurückgeben. Aldi teilte mit, das Produkt sei unverzüglich aus dem Handel genommen worden.

    Vor einem viertel Jahr war es bei der Kräutermischung schon einmal zu einem Rückruf gekommen. Damals wurden in dem Produkt Salmonellen nachgewiesen./mhe/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Bakterien Aldi nimmt Kräutermischung aus dem Verkauf Gefährliche Bakterien in einer Kräutermischung: Ein Hersteller ruft eine beim Discounter Aldi verkaufte Tiefkühl-Mischung aus acht Kräutern zurück. Betroffen sei das Produkt "All Seasons 8 Kräuter" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 5.12.2027, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     