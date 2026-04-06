Ihre wichtigsten Termine
Börsen am Feiertag "Ostermontag" geöffnet in: Japan, Korea, Russland und USA!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
- wO-Tagesausblick zeigt die wichtigsten Termine
- Börsen geschlossen an Ostermontag in Europa
- Börsen offen in Japan Korea Russland und USA
- Report: Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Hinweis
Feiertag "Ostermontag"
Börsen geschlossen in: Österreich, Australien, Belgien, Schweiz, Deutschland, Dänemark, Frankreich, Spanien, Großbritannien, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal und Schweden
Börsen geöffnet in: Japan, Korea, Russland und USA
Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 06.04.2026
Zeit Land Relev. Termin 10:30 EUR Sentix Investor Confidence 16:00 USA ISM Nicht-Produktion Bezahlte Preise 16:00 USA ISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen 16:00 USA ISM Services New Orders Index 16:00 USA ISM Beschäftigungsindex für das nichtproduzierende Gewerbe
Webinare
|Zeit
|Thema
|07.04. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|07.04. 18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Cashflow an der Börse: Live Trading
|08.04. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|08.04. 08:45
|Webinar
|WH SelfInvest: Wie du DAX Gewinne in den ersten 30 Minuten des Handelstages erzielst
|09.04. 07:45
|Webinar
|WH SelfInvest: Livehandel von DAX, EUR und Co.
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