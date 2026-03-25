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    STRATEC: Wertminderungen, vorläufige Zahlen 2025 & Ausblick 2026

    STRATEC blickt auf ein herausforderndes Jahr 2025 zurück: sinkende Margen, Wertminderungen und verhaltenes Wachstum prägen das Bild – doch der Ausblick ab 2026 sorgt für neue Hoffnung.

    STRATEC: Wertminderungen, vorläufige Zahlen 2025 & Ausblick 2026
    Foto: Stratec SE
    • Für das Geschäftsjahr 2025 meldet STRATEC eine bereinigte EBIT-Marge von 10,0 %, nach 13,0 % im Vorjahr.
    • Der Konzernumsatz 2025 wird voraussichtlich bei 250,9 Mio. € liegen, was einen Rückgang um 1,1 % währungsbereinigt im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.
    • Im Jahr 2025 wurden Wertminderungen auf immaterielle Vermögenswerte und Vorratsbestände in Höhe von 10,5 Mio. € vorgenommen, hauptsächlich aufgrund verzögerter Markteinführungen und gesunkenem Absatzpotenzial bei Diatron-Produkten.
    • Für 2026 erwartet STRATEC ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich, hauptsächlich im zweiten Halbjahr.
    • Die EBIT-Marge 2026 soll voraussichtlich auf dem Niveau des Vorjahres bleiben, trotz steigender Inputkosten und geopolitischer Konflikte, die Skaleneffekte teilweise neutralisieren.
    • Die finalen Zahlen für 2025 sowie der Geschäftsbericht werden am 28. April 2026 veröffentlicht, zusammen mit neuen Mittelfristzielen für Umsatz und Margen.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei STRATEC ist am 28.04.2026.

    Der Kurs von STRATEC lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 17,970EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -5,82 % im Minus.


    STRATEC

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