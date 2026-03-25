Aixtron plant neues Werk in Malaysia

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,78 % und einem Kurs von 36,20 auf Tradegate (25. März 2026, 19:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +7,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +50,78 %.

Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 4,11 Mrd..

AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4500 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,40EUR. Von den letzten 5 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -22,65 %/-0,55 % bedeutet.