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    Aixtron plant neues Werk in Malaysia

    Für Sie zusammengefasst
    • Aixtron errichtet neues Werk in Penang Malaysia
    • Investitionen rund 40 Millionen Euro für 2026 2027
    • Erste Anlagen aus Malaysia Auslieferung Ende 2027
    Aixtron plant neues Werk in Malaysia
    Foto: AIXTRON

    HERZOGENRATH (dpa-AFX) - Der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron baut ein neues Werk in Malaysia. Mit dem neuen Standort in Penang will das Unternehmen das schnell wachsende Ökosystem für Halbleiterausrüstung in Südostasien erschließen, wie es am Mittwochabend in Herzogenrath mitteilte. Für 2026 und 2027 plant Aixtron dafür Investitionen von rund 40 Millionen Euro. In Penang sollen Montage, Testaktivitäten, Engineering-Unterstützung und Einkaufskapazitäten aufgebaut werden.

    Die europäischen Aixtron-Standorte in Herzogenrath (Deutschland) und Cambridge (Großbritannien) sollen den Angaben zufolge zentrale Entwicklungs- und Produktionsstandorte bleiben. Die ersten Anlagen aus Malaysia will Aixtron Ende 2027 ausliefern. Die für 2026 erwarteten Anlaufkosten sollen die Geschäftsprognosen für das laufende Jahr nicht beeinflussen./stw/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,78 % und einem Kurs von 36,20 auf Tradegate (25. März 2026, 19:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +7,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +50,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 4,11 Mrd..

    AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4500 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,40EUR. Von den letzten 5 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -22,65 %/-0,55 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursrallye der Aixtron-Aktie: Kurs YTD mehr als verdoppelt, Marke 35 € durchbrochen, manche sehen 40 €. Als Treiber werden hohe Nachfrage nach Indiumphosphid‑Lasern, Ausbau von GaN‑/SiC‑Foundries (z. B. Samsung, Infineon, ams‑OSRAM) und Auftragssignale genannt; demgegenüber steht Skepsis wegen Photonics‑Hype und dass CC‑Aussagen den Anstieg nicht vollständig stützen. Zudem sank eine Short‑Position (PDT) unter die Meldegrenze.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

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    dpa-AFX
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