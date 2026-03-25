Börsen Update USA - 25.03. - US Tech 100 schwach -0,16 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:55) bei 46.437,80 PKT und steigt um +0,07 %.

Top-Werte: Sherwin-Williams +2,93 %, Merck & Co +2,49 %, Johnson & Johnson +2,17 %, Amazon +1,70 %, Honeywell International +1,69 %

Flop-Werte: Nike (B) -1,32 %, Travelers Companies -1,12 %, Microsoft -0,74 %, American Express -0,72 %, Unitedhealth Group -0,62 %

Der US Tech 100 steht bei 24.149,20 PKT und verliert bisher -0,16 %.

Top-Werte: Arm Holdings +10,59 %, Advanced Micro Devices +7,09 %, Intel +6,68 %, Alnylam Pharmaceuticals +6,33 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) +5,69 %

Flop-Werte: Verisk Analytics -5,71 %, Micron Technology -4,47 %, Lam Research -3,09 %, Synopsys -3,07 %, Seagate Technology Holdings -2,90 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:47) bei 6.590,09 PKT und fällt um -0,10 %.

Top-Werte: Hewlett Packard Enterprise +9,89 %, CF Industries Holdings +7,23 %, Super Micro Computer +7,14 %, Advanced Micro Devices +7,09 %, Intel +6,68 %

Flop-Werte: Verisk Analytics -5,71 %, Micron Technology -4,47 %, Brown & Brown -4,01 %, SanDisk Corporation -3,73 %, Lam Research -3,09 %