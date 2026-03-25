    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSherwin-Williams AktievorwärtsNachrichten zu Sherwin-Williams

    Besonders beachtet!

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sherwin-Williams Aktie gut behauptet +2,93 % - 25.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Sherwin-Williams Aktie bisher um +2,93 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Sherwin-Williams Aktie.

    Besonders beachtet! - Sherwin-Williams Aktie gut behauptet +2,93 % - 25.03.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Sherwin-Williams ist ein global führendes Unternehmen in der Farben- und Beschichtungsindustrie, bekannt für seine innovativen Produkte und starke Marktpräsenz.

    Sherwin-Williams aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.03.2026

    Die Sherwin-Williams Aktie konnte bisher um +2,93 % auf 278,05 zulegen. Das sind +7,93  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Sherwin-Williams Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,33 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 278,05, mit einem Plus von +2,93 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Long
    43.100,00€
    Basispreis
    30,91
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    49.959,29€
    Basispreis
    31,15
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kurs der Sherwin-Williams Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -1,70 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sherwin-Williams Aktie damit um -4,07 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,81 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Sherwin-Williams eine negative Entwicklung von -2,20 % erlebt.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,07 % geändert.

    Sherwin-Williams Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,07 %
    1 Monat -12,81 %
    3 Monate -1,70 %
    1 Jahr -14,87 %

    Informationen zur Sherwin-Williams Aktie

    Es gibt 248 Mio. Sherwin-Williams Aktien. Damit ist das Unternehmen 67,65 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 25.03. - US Tech 100 schwach -0,16 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Sherwin-Williams

    PPG Industries, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,81 %. Akzo Nobel notiert im Plus, mit +2,18 %.

    Sherwin-Williams Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Sherwin-Williams Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sherwin-Williams Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Sherwin-Williams

    +0,83 %
    -2,80 %
    -12,27 %
    -0,96 %
    -13,40 %
    +39,75 %
    +32,79 %
    +223,68 %
    +1.979,11 %
    ISIN:US8243481061WKN:856050



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Sherwin-Williams Aktie gut behauptet +2,93 % - 25.03.2026 Am heutigen Handelstag konnte die Sherwin-Williams Aktie bisher um +2,93 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Sherwin-Williams Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     