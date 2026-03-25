Sherwin-Williams Aktie gut behauptet +2,93 % - 25.03.2026

Die Sherwin-Williams Aktie konnte bisher um +2,93 % auf 278,05€ zulegen. Das sind +7,93 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Sherwin-Williams Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,33 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 278,05€, mit einem Plus von +2,93 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Sherwin-Williams ist ein global führendes Unternehmen in der Farben- und Beschichtungsindustrie, bekannt für seine innovativen Produkte und starke Marktpräsenz.

Der Kurs der Sherwin-Williams Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -1,70 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sherwin-Williams Aktie damit um -4,07 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,81 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Sherwin-Williams eine negative Entwicklung von -2,20 % erlebt.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,07 % geändert.

Sherwin-Williams Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,07 % 1 Monat -12,81 % 3 Monate -1,70 % 1 Jahr -14,87 %

Informationen zur Sherwin-Williams Aktie

Es gibt 248 Mio. Sherwin-Williams Aktien. Damit ist das Unternehmen 67,65 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Sherwin-Williams

PPG Industries, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,81 %. Akzo Nobel notiert im Plus, mit +2,18 %.

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Ob die Sherwin-Williams Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sherwin-Williams Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.