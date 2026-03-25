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    Renforth schließt eine Finanzierung in Höhe von 1 Million C$ ab und nimmt das Genehmigungsverfahren für ein Bohrprogramm auf der Goldlagerstätte Parbec auf

    Renforth schließt eine Finanzierung in Höhe von 1 Million C$ ab und nimmt das Genehmigungsverfahren für ein Bohrprogramm auf der Goldlagerstätte Parbec auf
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt

     

    Pickering, Ontario – 24. März 2026 / IRW-Press / Renforth Resources Inc. (CSE: RFR | OTC: RFHRF | FWB: 9RR) („Renforth“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Abschluss der zuvor angekündigten Best-Efforts-Finanzierung bekannt zu geben und die Aktionäre über die Planung des Bohrprogramms für die Goldlagerstätte Parbec sowie über Renforths Investition in die geowissenschaftliche Ausbildung zu informieren.

     

    Privatplatzierung

     

    Renforth hat durch die Ausgabe von 40 Millionen Stammaktieneinheiten zum Preis von 0,025 C$ pro Einheit an eine Einzelperson 1.000.000 C$ beschafft. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Kaufwarrant, der den Inhaber berechtigt, innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschluss eine weitere Stammaktie zum Preis von 0,05 C$ zu erwerben. Im Zusammenhang mit dieser Finanzierung fallen keine Gebühren an, und es wurde ein Frühwarnbericht eingereicht. Der Käufer der Einheiten, Herr Frank Guillemette, hat mit dem Unternehmen eine schriftliche Vereinbarung über eine Stimmrechtsunterstützung geschlossen, wonach der Inhaber der Aktien und Warrants sich verpflichtet, bei Hauptversammlungen über einen Zeitraum von drei Jahren im Einklang mit dem Management abzustimmen.

     

    Nicole Brewster, President und CEO, erklärt: „Ich bin überzeugt, dass Renforth von einem geduldigen Aktionär wie Herrn Guillemette profitieren wird, der sich bereit erklärt hat, dem Management sein Fachwissen und seine Unterstützung anzubieten. Herr Guillemette ist eine visionäre Persönlichkeit im Explorationsbereich, zu dessen persönlichen Erfolgen die Wiederbelebung des Goldprojekts Philibert zählt. In seiner Funktion als Direktor und bedeutender Aktionär von Northern Superior Resources spielte er eine aktive Rolle bei der Entwicklung dieses Projekts. Das Projekt wurde im Dezember 2025 von Iamgold durch die Übernahme von Northern Superior Resources im Rahmen einer Transaktion im Wert von ca. 375 Millionen C$ erworben.“

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