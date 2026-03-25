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    Trumps Sprecherin äußert sich nicht zu Details in US-Plan

    Für Sie zusammengefasst
    • Weißes Haus bestätigt 15-Punkte-Plan weiterhin nicht
    • Ägypten bestätigt US-Entwurf und bemüht Vermittlung
    • Iran dementiert Verhandlungen und nennt Berichte Lüge
    Trumps Sprecherin äußert sich nicht zu Details in US-Plan
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Das Weiße Haus hält sich bedeckt zu Medienberichten über Einzelheiten eines Plans, den die US-Regierung Teheran zur Beendigung des Krieges vorgelegt haben soll. Regierungssprecherin Karoline Leavitt sagte, sie habe Berichte über einen 15-Punkte-Plan gesehen. "Das Weiße Haus hat diesen vollständigen Plan nie bestätigt", fügte sie hinzu. Sie warnte Reporter bei einer Pressekonferenz davor, über "spekulative" Punkte oder Pläne aus anonymen Quellen zu berichten. Manche Aspekte stimmten, sagte sie zugleich. Die diplomatischen Gespräche gingen weiter, ergänzte Leavitt und bezeichnete diese als "produktiv".

    Zuvor hatte Ägypten Berichte über einen US-Plan bestätigt. "Es gibt von den USA einen Entwurf für einen Plan, der der iranischen Seite übermittelt wurde und der nun geprüft wird", sagte Ägyptens Außenminister Badr Abdel-Atti. Über die darin enthaltenen Punkte, die teilweise bereits von Medien veröffentlicht wurden, könne er aber nicht sprechen. Man hoffe, dass es bald direkte Gespräche mit den beteiligten Seiten geben werde. Ägypten versuche, unter anderem zusammen mit Pakistan und der Türkei zu vermitteln.

    Offiziell dementiert Irans politische und militärische Führung weiterhin jegliche Art von Verhandlungen mit den USA. Es werde keinen Deal geben und man werde sich nicht mit der US-Regierung arrangieren, hieß es. Der Sprecher des Präsidialamtes, Elias Hasrati, sagte im staatlichen Rundfunk Irib: "Die entsprechenden Nachrichten sind alle nur eine Lüge." Der Feind stecke in einer Sackgasse fest, habe keine Errungenschaften vorzuweisen und stehe auch international in der Kritik./rin/DP/jha





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    Trumps Sprecherin äußert sich nicht zu Details in US-Plan Das Weiße Haus hält sich bedeckt zu Medienberichten über Einzelheiten eines Plans, den die US-Regierung Teheran zur Beendigung des Krieges vorgelegt haben soll. Regierungssprecherin Karoline Leavitt sagte, sie habe Berichte über einen 15-Punkte-Plan …
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