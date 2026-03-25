Super Micro Computer - Aktie schießt in die Höhe +8,39 % - 25.03.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Super Micro Computer Aktie. Mit einer Performance von +8,39 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,11 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Super Micro Computer Aktie. Nach einem Plus von +3,11 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 20,810€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Super Micro Computer ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Computersystemen, spezialisiert auf Server und Speicherlösungen. Mit einem starken Fokus auf Energieeffizienz und Anpassungsfähigkeit bedient das Unternehmen Rechenzentren und Cloud-Computing-Märkte. Hauptkonkurrenten sind Dell, HPE und Lenovo. Ihre Innovationskraft und maßgeschneiderte Lösungen heben sie von der Konkurrenz ab.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Super Micro Computer Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -25,35 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Super Micro Computer Aktie damit um -29,49 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -26,18 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Super Micro Computer auf -23,02 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,06 % geändert.

Super Micro Computer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -29,49 % 1 Monat -26,18 % 3 Monate -25,35 % 1 Jahr -49,27 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Super Micro Computer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von SMCI: Der Titel fällt seit zwei Jahren, und Diskutanten fragen, ob ein möglicher Bounce durch News unterstützt wird oder nicht. Zentral ist die Abhängigkeit von Umsatzprognosen von einer Strohfirma, mögliche regulatorische Folgen (Sarbanes‑Oxley, interne Kontrollen) sowie Governance. Einige verweisen zudem auf die Qualität der AI‑Data‑Center‑Produkte als Fundament für eine Bewertung, sofern Umsatz- und Gewinnziele erreichbar bleiben.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Super Micro Computer eingestellt.

Informationen zur Super Micro Computer Aktie

Es gibt 600 Mio. Super Micro Computer Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,51 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Deutsche Nebenwerte starten durch, US-Standardwerte treten auf der Stelle: Die heutigen Indizes zeichnen ein klares Bild verschobener Marktkräfte dies- und jenseits des Atlantiks.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Super Micro Computer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Super Micro Computer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Super Micro Computer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.