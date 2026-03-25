Aktien New York Schluss
Berichte über US-Friedensplan für Iran stützen Kurse
- Hoffnung auf Ende des Iran-Kriegs stützt US-Börsen
- Indizes retten nur Teil der Gewinne wegen Widersprüchen
- Dow 46.429,49 Punkte S&P 6.591,90 Nasdaq 24.162,98
NEW YORK (dpa-AFX) - Neue Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Kriegs haben den US-Börsen am Mittwoch einen weiteren Erholungsversuch beschert. Allerdings retteten die wichtigsten Indizes angesichts widersprüchlicher Aussagen der Konfliktparteien nur einen Teil ihrer Gewinne ins Ziel.
Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,66 Prozent auf 46.429,49 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es letztlich noch um 0,54 Prozent auf 6.591,90 Punkte hoch. Der technologielastige Nasdaq 100 , der am Vortag deutlicher als die beiden anderen Indizes nachgegeben hatte, behauptete einen Kursanstieg von 0,67 Prozent auf 24.162,98 Punkte./gl/jha/
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Effektiv sind es in der Praxis durchaus ca. 1,85 Prozentpunkte weniger.
„Ich mag es, wenn Zahlen klar aufgeschlüsselt sind, deshalb habe ich das einfach einmal durch Copilot berechnen lassen. Sehr interessant !!!
Dividenden aus US‑Aktien
🔹 Welche Abzüge fallen an?
US‑Quellensteuer: 30 %, aber durch das Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) auf 15 % reduzierbar, wenn du das Formular W‑8BEN bei deinem Broker hinterlegt hast.
Deutsche Abgeltungsteuer:
25 % Abgeltungsteuer + 5,5 % Solidaritätszuschlag auf die Abgeltungsteuer
Die bereits gezahlten 15 % US‑Quellensteuer werden angerechnet, sodass du in Deutschland nur die Differenz zahlst.
🔹 Beispielrechnung
Angenommen, du erhältst 100 € Dividende:
USA ziehen 15 % ein → 15 €
In Deutschland wären eigentlich 25 € fällig, aber:
25 € – 15 € (anrechenbar) = 10 € deutsche Steuer
Soli: 5,5 % von 10 € = 0,55 €
➡️ Gesamtbelastung: 15 € + 10 € + 0,55 € = 25,55 €
➡️ Effektive Steuerlast: ca. 25,5 %
🇩🇪 Dividenden aus deutschen Aktien
🔹 Welche Abzüge fallen an?
25 % Abgeltungsteuer +
5,5 % Solidaritätszuschlag auf die Abgeltungsteuer
Damit ergibt sich:
25 % Abgeltungsteuer +
+ 1,375 % Soli (5,5 % von 25 %)
➡️ Gesamt: 26,375 % Quellensteuerbelastung
Ich denke, dem Artikel geht es weniger um die 23 Aktien, sondern darum, dass man dort 1 Stunde lang Werbung konsumiert.