Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 25.03.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 25.03.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Super Micro Computer
Tagesperformance: +8,75 %
Platz 1
Performance 1M: -26,18 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu SMCI gemischt und vorsichtig. Der Kurs wird seit ca. zwei Jahren fallend gesehen; Skepsis wächst durch Berichte zu Strohfirma, SOX-Kontrollen und regulatorischem Risiko. Noch positive Erwähnungen beziehen sich auf AI-Datenzentrum-Produkte, reichen aber nicht, um die Fundamentals zu drehen. Eine kurzfristige Gegenbewegung wird diskutiert; News als Katalysator unklar. 14-Tage-Änderung nicht genannt.
Hewlett Packard Enterprise
Tagesperformance: +7,83 %
Platz 2
Performance 1M: +32,83 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +7,21 %
Platz 3
Performance 1M: +5,38 %
CF Industries Holdings
Tagesperformance: +7,06 %
Platz 4
Performance 1M: +30,99 %
Intel
Tagesperformance: +7,01 %
Platz 5
Performance 1M: -0,41 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: -5,46 %
Platz 6
Performance 1M: -2,80 %
FICO (Fair Isaac Corporation)
Tagesperformance: +4,77 %
Platz 7
Performance 1M: -18,91 %
Verisign
Tagesperformance: +4,77 %
Platz 8
Performance 1M: +20,34 %
The Mosaic
Tagesperformance: +4,76 %
Platz 9
Performance 1M: -8,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Mosaic
Zusammenfassung des Anleger-Sentiments zu Mosaic aus dem wallstreetONLINE-Forum: Die Stimmung ist gemischt und überwiegend vorsichtig. In den letzten 14 Tagen gab es Abverkauf; rund um 21,50 € wird ein Einstieg diskutiert. Einige hoffen auf Bodenbildung, andere befürchten weiteren Rückgang. Risiken: Schwefelversorgung/Lieferketten durch Iran-Krieg belasten Fundamentaldaten. Fokus liegt auf Kursentwicklung und technischen Levels.
Dow
Tagesperformance: +4,73 %
Platz 10
Performance 1M: +30,68 %
EQT
Tagesperformance: +4,71 %
Platz 11
Performance 1M: +18,53 %
Charles River Laboratories International
Tagesperformance: +4,69 %
Platz 12
Performance 1M: -2,80 %
International Flavors & Fragrances
Tagesperformance: +4,58 %
Platz 13
Performance 1M: -16,15 %
Insulet
Tagesperformance: -4,58 %
Platz 14
Performance 1M: -10,41 %
Expand Energy Corporation
Tagesperformance: +4,42 %
Platz 15
Performance 1M: +7,06 %
Micron Technology
Tagesperformance: -4,19 %
Platz 16
Performance 1M: -3,25 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zu Micron Technology. Positive Punkte: starke Q2-Zahlen, CAPEX-Investitionen, AI-/Speicher-Nachfrage, erster 5-Jahres-Vertrag; Bewertung attraktiv mit KGV um 5. Kritisch: höhere Investitionen könnten Margen drücken; Unsicherheit bei Forecast. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird berücksichtigt; konkrete %-Angabe fehlt.
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: +4,03 %
Platz 17
Performance 1M: -2,82 %
Akamai Technologies
Tagesperformance: +3,98 %
Platz 18
Performance 1M: +22,28 %
Moderna
Tagesperformance: +3,90 %
Platz 19
Performance 1M: +3,23 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes, teils optimistisches Sentiment zu Moderna: Kursstärke in den letzten Tagen, Short-Decking nimmt zu, Aufwärtsimpuls nach Korrekturen. Positive News zu ACIP/FDA, EU‑Zulassung von mCombriax und künftigen mRNA‑Krebsimpfstoffen werden als Treiber gesehen. Volatilität bleibt durch geopolitische und Zinsrisiken. Die 14‑Tage-Kursentwicklung wird numerisch nicht festgehalten in den Beiträgen.
O'Reilly Automotive
Tagesperformance: +3,88 %
Platz 20
Performance 1M: -5,40 %
Brown & Brown
Tagesperformance: -3,86 %
Platz 21
Performance 1M: -7,72 %
ONEOK
Tagesperformance: +3,79 %
Platz 22
Performance 1M: +13,55 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -3,73 %
Platz 23
Performance 1M: +10,96 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -3,67 %
Platz 24
Performance 1M: +10,03 %
PPG Industries
Tagesperformance: +3,59 %
Platz 25
Performance 1M: -16,49 %
Avery Dennison
Tagesperformance: +3,51 %
Platz 26
Performance 1M: -14,93 %
Lam Research
Tagesperformance: -3,19 %
Platz 27
Performance 1M: +0,83 %
CME Group Registered (A)
Tagesperformance: -3,11 %
Platz 28
Performance 1M: -6,22 %
Fidelity National Information Services
Tagesperformance: -2,72 %
Platz 29
Performance 1M: +3,57 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 30
Performance 1M: +13,47 %
Kroger
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 31
Performance 1M: +5,71 %
Best Buy
Tagesperformance: -2,32 %
Platz 32
Performance 1M: -0,02 %
Western Digital
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 33
Performance 1M: +13,89 %
Keysight Technologies
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 34
Performance 1M: +1,52 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 35
Performance 1M: +6,90 %
Synopsys
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 36
Performance 1M: -2,29 %
Applied Materials
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 37
Performance 1M: +1,85 %
ServiceNow
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 38
Performance 1M: +6,90 %
