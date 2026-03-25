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    IONOS Group Aktie unter Verkaufsdruck - 25.03.2026

    Am 25.03.2026 ist die IONOS Group Aktie, bisher, um -2,16 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der IONOS Group Aktie.

    Besonders beachtet! - IONOS Group Aktie unter Verkaufsdruck - 25.03.2026
    Foto: 996360666

    IONOS Group ist ein führender europäischer Anbieter von Webhosting und Cloud-Diensten, bekannt für seinen personalisierten Kundenservice und benutzerfreundliche Plattformen, insbesondere für KMUs. Hauptkonkurrenten sind GoDaddy, Bluehost und AWS.

    IONOS Group Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.03.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die IONOS Group Aktie. Sie fällt um -2,16 % auf 24,950. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,00 %, geht es heute bei der IONOS Group Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei IONOS Group abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -4,40 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die IONOS Group Aktie damit um +18,22 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,58 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die IONOS Group um -5,20 % verloren.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,05 % geändert.

    IONOS Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +18,22 %
    1 Monat +12,58 %
    3 Monate -4,40 %
    1 Jahr +0,39 %

    Informationen zur IONOS Group Aktie

    Es gibt 140 Mio. IONOS Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,48 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die IONOS Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IONOS Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    IONOS Group

    -2,16 %
    +18,22 %
    +12,58 %
    -4,40 %
    +0,39 %
    +85,23 %
    +19,09 %
    ISIN:DE000A3E00M1WKN:A3E00M



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