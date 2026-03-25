IONOS Group Aktie unter Verkaufsdruck - 25.03.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die IONOS Group Aktie. Sie fällt um -2,16 % auf 24,950€. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,00 %, geht es heute bei der IONOS Group Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

IONOS Group ist ein führender europäischer Anbieter von Webhosting und Cloud-Diensten, bekannt für seinen personalisierten Kundenservice und benutzerfreundliche Plattformen, insbesondere für KMUs. Hauptkonkurrenten sind GoDaddy, Bluehost und AWS.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei IONOS Group abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -4,40 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die IONOS Group Aktie damit um +18,22 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,58 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die IONOS Group um -5,20 % verloren.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,05 % geändert.

IONOS Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +18,22 % 1 Monat +12,58 % 3 Monate -4,40 % 1 Jahr +0,39 %

Informationen zur IONOS Group Aktie

Es gibt 140 Mio. IONOS Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,48 Mrd.EUR € wert.

Deutsche Nebenwerte starten durch, US-Standardwerte treten auf der Stelle: Die heutigen Indizes zeichnen ein klares Bild verschobener Marktkräfte dies- und jenseits des Atlantiks.

Top- und Flop-Aktien am 25.03.2026 im TecDAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

IONOS Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die IONOS Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IONOS Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.