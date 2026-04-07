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    Ihre wichtigsten Termine

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    Spannende Konjunktur-Updates aus Deutschland, Japan, Großbritannien und den USA

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Spannende Konjunktur-Updates aus Deutschland, Japan, Großbritannien und den USA

    Konjunkturdaten

    Rumänien: Zentralbank, Zinsentscheid
    07:00 Uhr, Japan: CI-Index: Frühindikatoren 2/26 (vorläufig)
    08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
    09:15 Uhr, Spanien: S&P Global PMI Dienste 3/26
    09:45 Uhr, Italien: S&P Global PMI Dienste 3/26
    09:50 Uhr, Frankreich: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)
    09:55 Uhr, Deutschland: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)
    10:00 Uhr, EU: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)
    10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)
    14:30 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/26 (vorläufig)
    21:00 Uhr, USA: Konsumentenkredite 2/26

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    Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 07.04.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    09:15SpanienESPHCOB Services PMI
    09:55DeutschlandDEUHCOB Composite PMI
    09:55DeutschlandDEUHCOB Services PMI
    10:00Euro ZoneEURHCOB Composite PMI
    10:30Euro ZoneEURSentix Investor Confidence
    14:15USAUSAADP Employment Change 4-week average
    14:30USAUSANicht militärische Investitionsgüter Aufträge ohne Flugzeuge
    14:30USAUSAAuftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter, ohne Verteidigung
    14:30USAUSADurable Goods Orders
    14:30USAUSAAuftragseingänge langl. Güter M/M, ex Transport sa
    16:00KanadaCANIvey Einkaufsmanagerindex
    16:00KanadaCANIvey Purchasing Managers Index s.a
    18:35USAUSAFed-Mitglied Goolsbee spricht
    23:50USAUSAFed's Jefferson speech
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    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    18:00 WebinarWH SelfInvest: Cashflow an der Börse: Live Trading
    08.04. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    08.04. 08:45 WebinarWH SelfInvest: Wie du DAX Gewinne in den ersten 30 Minuten des Handelstages erzielst
    09.04. 07:45 WebinarWH SelfInvest: Livehandel von DAX, EUR und Co.
    alle Webinare anzeigen »

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