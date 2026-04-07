Ihre wichtigsten Termine
Spannende Konjunktur-Updates aus Deutschland, Japan, Großbritannien und den USA
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Konjunkturdaten
Rumänien: Zentralbank, Zinsentscheid
07:00 Uhr, Japan: CI-Index: Frühindikatoren 2/26 (vorläufig)
08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
09:15 Uhr, Spanien: S&P Global PMI Dienste 3/26
09:45 Uhr, Italien: S&P Global PMI Dienste 3/26
09:50 Uhr, Frankreich: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 Uhr, Deutschland: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 Uhr, EU: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)
14:30 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/26 (vorläufig)
21:00 Uhr, USA: Konsumentenkredite 2/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 07.04.2026
Zeit Land Relev. Termin 09:15 ESP HCOB Services PMI 09:55 DEU HCOB Composite PMI 09:55 DEU HCOB Services PMI 10:00 EUR HCOB Composite PMI 10:30 EUR Sentix Investor Confidence 14:15 USA ADP Employment Change 4-week average 14:30 USA Nicht militärische Investitionsgüter Aufträge ohne Flugzeuge 14:30 USA Auftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter, ohne Verteidigung 14:30 USA Durable Goods Orders 14:30 USA Auftragseingänge langl. Güter M/M, ex Transport sa 16:00 CAN Ivey Einkaufsmanagerindex 16:00 CAN Ivey Purchasing Managers Index s.a 18:35 USA Fed-Mitglied Goolsbee spricht 23:50 USA Fed's Jefferson speech
Webinare
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