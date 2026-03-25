ERKLÄRUNG EINER GRUPPE VON INVESTOREN

Die Gruppe ist ein engagierter und konstruktiver Partner der Kirgisischen Republik. Wir haben eine gemeinsame Vision Tulkubash und Kyzyltash in Beispiele für eine moderne, transparente und erstklassige Bergbauindustrie zu verwandeln. Unsere Vision war immer sicherzustellen, dass Kirgisistans natürliche Ressourcen langfristigen Nutzen für die kirgisische Bevölkerung durch die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Entwicklung der Infrastruktur und ein verantwortungsvolles Wachstum bringen.

LONDON, 25. März 2026 /PRNewswire/ -- Eine Gruppe internationaler Investoren (die „Gruppe"), die beträchtliches Kapital und langjährige Bemühungen in die Entwicklung der Tulkubash- und Kyzyltash-Bergbauanlagen investiert hat, gibt diese Erklärung ab, um ernsthafte Bedenken hinsichtlich der jüngsten Entwicklungen bei Chaarat Gold Holdings Limited („Chaarat Gold") in Bezug auf diese Anlagen zu äußern.

Die Gruppe betrachtet die jüngsten Ankündigungen bezüglich des vorgeschlagenen Verkaufs des Anteils von Chaarat Gold an diesen Vermögenswerten (der „Verkauf") als den Höhepunkt einer tiefgreifenden Abfolge von Maßnahmen und Entscheidungen im Zusammenhang mit strategischen Vermögenswerten.

Die Gruppe ist zutiefst besorgt über den Prozess, der zu dem Verkauf geführt hat, und über die offensichtliche Missachtung der Rechte und Interessen langjähriger Investoren. Die Fraktion möchte ihren Standpunkt deutlich machen: werden wir nicht schweigen.

Der Ruf des kirgisischen Bergbausektors ist ein wichtiges nationales Gut. Wenn die international bewährten Praktiken eingehalten und die Rechte der Betroffenen respektiert werden, wird das Vertrauen in das Investitionsklima des Landes gestärkt. Jede Abweichung von diesen Grundsätzen birgt die Gefahr, dass dieses Vertrauen untergraben wird.

Wir sind weiterhin entschlossen, das Wachstum der Bergbauindustrie in Kirgisistan zu unterstützen. Ein solches Wachstum muss durch folgende Faktoren gestützt werden:

Fairness gegenüber allen Beteiligten;

Echte Partnerschaft mit lokalen Gemeinschaften und dem kirgisischen Staat;

Uneingeschränkte Achtung des kirgisischen Rechts und der nationalen Souveränität.

Die Gruppe setzt angemessene rechtliche Mittel ein, um ihre Rechte zu wahren und die Integrität des kirgisischen Bergbausektors sowie internationale Investitionen in Kirgisistan im Allgemeinen zu schützen. Wir sind entschlossen, dafür zu sorgen, dass diese Güter - und ihre Rolle in der kirgisischen Wirtschaft - mit dem Respekt und der Sorgfalt behandelt werden, die sie verdienen.

Wir fordern volle Transparenz in Bezug auf den Verkauf, einschließlich der Vorgänge, die dazu geführt haben, und erwarten, dass alle Parteien ihre rechtlichen Verpflichtungen strikt einhalten.

Wir laden alle, die von diesen Entwicklungen betroffen sind oder ein Interesse an der Zukunft von Tulkubash und Kyzyltash haben, ein, sich uns anzuschließen und sich für Transparenz, Fairness, und Verantwortlichkeit einzusetzen.

Für weitere Informationen oder rechtliche Fragen wenden Sie sich bitte an den Rechtsberater der Gruppe, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP: chaarat@cgsh.com .

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