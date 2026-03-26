Baugewerkschaft erwartet neuen Wohnungsbau-Tiefpunkt

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) erwartet einen neuen Tiefpunkt beim Wohnungsneubau."Die Zahl neu gebauter Wohnungen wird auf unter 200.000 sinken", sagte IG BAU-Chef Robert Feiger dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Donnerstagausgabe). "Das ist nicht einmal mehr die HÃ¤lfte von dem, was mindestens gebaut werden mÃ¼sste. Damit wird eine rote Linie gerissen." Feiger bezog sich bei der Zahl auf die Auswertung verschiedener Bauindikatoren, unter anderem die Vorbestellungen beim Baumaterial sowie EinschÃ¤tzungen aus der Branche.Notwendig seien neben neuen Sozialwohnungen vor allem bezahlbare Wohnungen. Sie seien die Voraussetzung fÃ¼r funktionierende ArbeitsmÃ¤rkte und damit auch fÃ¼r die Zuwanderung von FachkrÃ¤ften, so Feiger. "Wenn die Baby-Boomer in Rente gehen, dann mÃ¼ssen die Menschen, die deren Jobs Ã¼bernehmen, auch wohnen kÃ¶nnen. Schon heute fahren viele stundenlang und kilometerweit zum Arbeitsplatz. Die Menschen, die sich das Wohnen am wenigsten leisten kÃ¶nnen, leiden unter der Wohnungsnot am meisten", erklÃ¤rte der Gewerkschaftsvorsitzende.Feiger warnte gleichzeitig vor den wirtschaftlichen Folgen der Wohnungskrise. Jeder siebte Arbeitsplatz und jeder siebte Euro in der BruttowertschÃ¶pfung hÃ¤nge mit dem Wohnungsbau zusammen. "Ohne deutlich mehr Wohnungsbau wird es keine wirtschaftliche Erholung geben. Mehr Wohnungsbau ist der SchlÃ¼ssel fÃ¼r mehr Wirtschaftswachstum. Vor allem der Neubau von Wohnungen ist essenziell fÃ¼r die Wirtschaftswende, die die Bundesregierung versprochen hat." Die Bundesregierung mÃ¼sse jetzt "mit voller Kraft auf den Wohnungsbau als entscheidenden Binnenkonjunkturmotor setzen".Feiger Ã¤uÃŸerte sich unmittelbar vor dem Wohnungsbau-Tag, der am Donnerstag in Berlin von sieben fÃ¼hrenden VerbÃ¤nden und Organisationen der Bau- und Wohnungswirtschaft veranstaltet wird und bei dem die Zeichen auf Sturm stehen.