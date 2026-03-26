    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCompagnie de l'Odet AktievorwärtsNachrichten zu Compagnie de l'Odet
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Genf wird im Juli mit dem AI for Good Global Summit der ITU zur Welthauptstadt der KI

    Genf wird im Juli mit dem AI for Good Global Summit der ITU zur Welthauptstadt der KI
    Foto: adobe.stock.com

    Spitzenkonferenz präsentiert KI-Durchbrüche in direkter Folge mit dem ersten UN Global Dialogue on AI Governance.

    GENF, 25. März 2026 /PRNewswire/ -- Während Regierungen ihre Strategien zu künstlicher Intelligenz, souveräner KI sowie zur Verbreitung von KI in Wirtschaft und Gesellschaft beschleunigen, veranstaltet die International Telecommunication Union (ITU) vom 7. bis 10. Juli 2026 im Genfer Kongresszentrum Palexpo den siebten AI for Good Global Summit.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Microsoft Corp.!
    Short
    396,48€
    Basispreis
    2,32
    Ask
    × 13,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    345,69€
    Basispreis
    2,34
    Ask
    × 13,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Genf ist Gastgeber des AI for Good Global Summit, der führenden Veranstaltung der Vereinten Nationen zum Thema Künstliche Intelligenz.

    An vier Tagen kommen bei AI for Good Führungspersönlichkeiten aus Regierung, Industrie, Wissenschaft, Zivilgesellschaft sowie der technischen Fachwelt zusammen, um gemeinsam die Zukunft der KI mitzugestalten.

    Der AI for Good Global Summit findet in direkter Folge mit dem Global Dialogue on AI Governance statt, der von der Generalversammlung der Vereinten Nationen einberufen und von UN-Generalsekretär António Guterres begleitet wird. Der Global Dialogue findet am 6. und 7. Juli im Palexpo statt. Unterstützt wird er von einem gemeinsamen Sekretariat, zu dem das Exekutivbüro des Generalsekretärs, die ITU, die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) sowie das United Nations Office for Digital and Emerging Technologies (ODET) gehören; ITU und UNESCO übernehmen dabei die Koordination.

    „Während künstliche Intelligenz den Schritt von der Strategie zur praktischen Anwendung vollzieht, brauchen Länder Fähigkeiten, Lösungen sowie internationale Standards, damit KI für alle funktioniert", sagte Doreen Bogdan-Martin, Generalsekretärin der ITU. „Mit AI for Good trägt die ITU dazu bei, KI-Durchbrüche in praktische Lösungen zur Verbesserung des Lebens zu überführen. Wir freuen uns außerdem, gemeinsam mit unseren Partnern am ersten UN Global Dialogue on AI Governance zu arbeiten, bei dem Mitgliedstaaten sowie weitere Anspruchsgruppen ihre Perspektiven zu den politischen Leitplanken für die Zukunft der KI austauschen werden."

    Der AI for Good Global Summit wird von der ITU, der UN-Organisation für digitale Technologien, gemeinsam mit mehr als 50 UN-Partnern organisiert und zusammen mit der Schweiz veranstaltet.

    Die Konferenz ist die zentrale Plattform, um KI-Anwendungen in Bereichen von Gesundheitsversorgung und Bildung bis hin zu Ernährungssicherheit, Katastrophenvorsorge sowie Desinformation zu präsentieren und ihre Skalierung zu unterstützen, insbesondere in Entwicklungsländern.

    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Genf wird im Juli mit dem AI for Good Global Summit der ITU zur Welthauptstadt der KI Spitzenkonferenz präsentiert KI-Durchbrüche in direkter Folge mit dem ersten UN Global Dialogue on AI Governance.GENF, 25. März 2026 /PRNewswire/ - Während Regierungen ihre Strategien zu künstlicher Intelligenz, souveräner KI sowie zur Verbreitung …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     