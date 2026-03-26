Genf wird im Juli mit dem AI for Good Global Summit der ITU zur Welthauptstadt der KI

GENF, 25. März 2026 /PRNewswire/ -- Während Regierungen ihre Strategien zu künstlicher Intelligenz, souveräner KI sowie zur Verbreitung von KI in Wirtschaft und Gesellschaft beschleunigen, veranstaltet die International Telecommunication Union (ITU) vom 7. bis 10. Juli 2026 im Genfer Kongresszentrum Palexpo den siebten AI for Good Global Summit.

An vier Tagen kommen bei AI for Good Führungspersönlichkeiten aus Regierung, Industrie, Wissenschaft, Zivilgesellschaft sowie der technischen Fachwelt zusammen, um gemeinsam die Zukunft der KI mitzugestalten.

Der AI for Good Global Summit findet in direkter Folge mit dem Global Dialogue on AI Governance statt, der von der Generalversammlung der Vereinten Nationen einberufen und von UN-Generalsekretär António Guterres begleitet wird. Der Global Dialogue findet am 6. und 7. Juli im Palexpo statt. Unterstützt wird er von einem gemeinsamen Sekretariat, zu dem das Exekutivbüro des Generalsekretärs, die ITU, die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) sowie das United Nations Office for Digital and Emerging Technologies (ODET) gehören; ITU und UNESCO übernehmen dabei die Koordination.

„Während künstliche Intelligenz den Schritt von der Strategie zur praktischen Anwendung vollzieht, brauchen Länder Fähigkeiten, Lösungen sowie internationale Standards, damit KI für alle funktioniert", sagte Doreen Bogdan-Martin, Generalsekretärin der ITU. „Mit AI for Good trägt die ITU dazu bei, KI-Durchbrüche in praktische Lösungen zur Verbesserung des Lebens zu überführen. Wir freuen uns außerdem, gemeinsam mit unseren Partnern am ersten UN Global Dialogue on AI Governance zu arbeiten, bei dem Mitgliedstaaten sowie weitere Anspruchsgruppen ihre Perspektiven zu den politischen Leitplanken für die Zukunft der KI austauschen werden."

Der AI for Good Global Summit wird von der ITU, der UN-Organisation für digitale Technologien, gemeinsam mit mehr als 50 UN-Partnern organisiert und zusammen mit der Schweiz veranstaltet.

Die Konferenz ist die zentrale Plattform, um KI-Anwendungen in Bereichen von Gesundheitsversorgung und Bildung bis hin zu Ernährungssicherheit, Katastrophenvorsorge sowie Desinformation zu präsentieren und ihre Skalierung zu unterstützen, insbesondere in Entwicklungsländern.