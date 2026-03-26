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    JETZT über 50 % KURSPOTENZIAL!? BioNTech, TUI und Bayer-Partner MustGrow

    Lust auf ein Investment in einen Geheimtipp mit riesigem Marktpotenzial? Dann ist die Aktie von MustGrow interessant. Das Unternehmen wird mit unter 40 Mio. CAD bewertet. Die biologischen und regenerativen Pflanzenschutz- und Düngemittel haben auch …

    JETZT über 50 % KURSPOTENZIAL!? BioNTech, TUI und Bayer-Partner MustGrow
    Foto: esg-aktien.de
    Lust auf ein Investment in einen Geheimtipp mit riesigem Marktpotenzial? Dann ist die Aktie von MustGrow interessant. Das Unternehmen wird mit unter 40 Mio. CAD bewertet. Die biologischen und regenerativen Pflanzenschutz- und Düngemittel haben auch den Bayer-Konzern überzeugt. Die Leverkusener haben die auf Senfsaat basierende Technologie für Europa, Afrika und den Nahen Osten lizenziert und investieren einen zweistelligen Millionenbetrag. Auch eine komplette Übernahme ist nicht ausgeschlossen. Die Übernahmespekulationen nach dem überraschenden Rückzug der Gründer sind bei BioNTech abgekühlt. Stattdessen richtet sich der Blick langsam wieder auf die Forschungspipeline. Analysten haben ihre Kaufempfehlung bestätigt. Dies gilt auch für TUI. Der Iran-Krieg sorgt für Verunsicherung bei Anlegern. Gleichzeitig berichtet das Unternehmen von mehr Flügen im Frühling und Sommer.

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