JETZT über 50 % KURSPOTENZIAL!? BioNTech, TUI und Bayer-Partner MustGrow Lust auf ein Investment in einen Geheimtipp mit riesigem Marktpotenzial? Dann ist die Aktie von MustGrow interessant. Das Unternehmen wird mit unter 40 Mio. CAD bewertet. Die biologischen und regenerativen Pflanzenschutz- und Düngemittel haben auch …



