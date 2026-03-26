Antimon-Alarm! Heißer als Gold und seltener als Lithium! Explosive Gewinnchance nach Kurs-Rücksetzer bei Antimony Resources! Die Welt wird unruhiger, das merken wir alle, wenn wir täglich Nachrichten schauen. Konflikte schwelen, Spannungen wachsen, und plötzlich rücken Rohstoffe ins Rampenlicht, die jahrelang niemanden interessiert haben. Antimon ist so ein Fall. Kaum …



