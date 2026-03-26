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    Antimon-Alarm! Heißer als Gold und seltener als Lithium! Explosive Gewinnchance nach Kurs-Rücksetzer bei Antimony Resources!

    Die Welt wird unruhiger, das merken wir alle, wenn wir täglich Nachrichten schauen. Konflikte schwelen, Spannungen wachsen, und plötzlich rücken Rohstoffe ins Rampenlicht, die jahrelang niemanden interessiert haben. Antimon ist so ein Fall. Kaum …

    Antimon-Alarm! Heißer als Gold und seltener als Lithium! Explosive Gewinnchance nach Kurs-Rücksetzer bei Antimony Resources!
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Die Welt wird unruhiger, das merken wir alle, wenn wir täglich Nachrichten schauen. Konflikte schwelen, Spannungen wachsen, und plötzlich rücken Rohstoffe ins Rampenlicht, die jahrelang niemanden interessiert haben. Antimon ist so ein Fall. Kaum bekannt, aber absolut unverzichtbar. Kein moderner Panzer kann ohne es produziert werden, keine präzise Munition, kein Nachtsichtgerät. Und das Interessante daran ist, wie bei vielen seltenen oder kritischen Rohstoffen: China hat den Markt fest im Griff. Doch genau in diese Lücke stößt Antimony Resources, mit einem kanadischen Projekt, das seinesgleichen sucht.

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