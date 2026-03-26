Drohnen-Aktie nicht zu bremsen! Volatus Aerospace gibt Vollgas im Milliardenmarkt! Während die Börsen beben, erreicht die Volatus-Aktie ein neues Jahreshoch. Dafür gibt es gute Gründe. Denn die Kanadier positionieren sich konsequent als Drohnenspezialist für militärische und zivile Zwecke. Dafür hat man jetzt einen hochkarätigen …



