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    Drohnen-Aktie nicht zu bremsen! Volatus Aerospace gibt Vollgas im Milliardenmarkt!

    Während die Börsen beben, erreicht die Volatus-Aktie ein neues Jahreshoch. Dafür gibt es gute Gründe. Denn die Kanadier positionieren sich konsequent als Drohnenspezialist für militärische und zivile Zwecke. Dafür hat man jetzt einen hochkarätigen …

    Drohnen-Aktie nicht zu bremsen! Volatus Aerospace gibt Vollgas im Milliardenmarkt!
    Foto: esg-aktien.de
    Während die Börsen beben, erreicht die Volatus-Aktie ein neues Jahreshoch. Dafür gibt es gute Gründe. Denn die Kanadier positionieren sich konsequent als Drohnenspezialist für militärische und zivile Zwecke. Dafür hat man jetzt einen hochkarätigen NATO-Veteranen ins Boot geholt. Er kann dabei unterstützen, dass Volatus sich einen Teil der Milliardeninvestitionen der kanadischen Regierung in Rüstung und Verteidigung sichert. Und natürlich können seine Erfahrung und sein Netzwerk weltweit bei Auftragsvergaben helfen. Im zivilen Bereich treibt das Unternehmen die Ausbildung von Drohnenpiloten voran. Mit dem Unternehmenswachstum wird auch die Aktie erwachsen. Sie ist aufgestiegen und hat vor wenigen Tagen ein Uplisting an die Toronto Stock Exchange vollzogen.

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