Milliardeninvestition
Neues BASF-Werk in China eröffnet
- BASF eröffnet Verbundstandort Zhanjiang mit 8,7 Mrd€
- Präsenz ausbauen zur besseren Bedienung Südchinas
- Kritik vor Abhängigkeit und niedrigeren Gewinnen
ZHANJIANG (dpa-AFX) - Der weltgrößte Chemiekonzern BASF hat in China einen neuen Verbundstandort eröffnet. In einer Welt, die immer geteilter werde, zeige der Standort Zhanjiang dass globale Kooperation die besten Ergebnisse erziele, sagte BASF-Vorstand Markus Kamieth in seiner Eröffnungsrede. Zhanjiang ist mit 8,7 Milliarden Euro die größte Einzelinvestition in der Geschichte des deutschen Chemieriesen.
BASF erwirtschaftet nur rund 14 Prozent seines globalen Umsatzes in China - obwohl dort die Hälfte der weltweiten Chemienachfrage liegt. Die Ludwigshafener wollen mit Zhanjiang in der Volksrepublik aufholen, um den Markt und die Kunden in Südchina besser zu bedienen und von den aussichtsreichen Wachstumsprognosen in der Petrochemie-Branche für die kommenden Jahre zu profitieren.
Kritiker merken an, dass sich die Lage in China seit der Unterzeichnung für das Projekt im Jahr 2018 deutlich geändert hat, und warnen vor zu viel Abhängigkeit von einem autoritär regierten Land. In der Volksrepublik herrscht ein aggressiver Wettbewerb in vielen Branchen, der auf die Gewinne der Unternehmen drückt.
Kamieth hatte unlängst in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" eingeräumt, dass die Profitabilität in den ersten Jahren deutlich unter dem sein werde, was BASF sich ursprünglich vorgestellt habe. Außerdem steht BASF unter Einsparungsdruck und baute über Sparprogramme bereits einige Tausend Jobs ab, auch in Deutschland./jon/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,90 % und einem Kurs von 49,90 auf Lang & Schwarz (25. März 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +4,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,13 %.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 44,22 Mrd..
BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8000 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -5,13 %/+23,13 % bedeutet.
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Insgesamt ist die Eröffnung des Verbundstandorts in China sehr positiv zu sehen. Damit ist das größte BASF Investitionsvorhaben abgeschlossen. Dadurch werden zumindest dort nicht mehr die Milliarden von Euro investiert, die ja auch irgendwo herkommen mussten. In Zukunft wird das Werk Einnahmen generieren, was ja für den Cash Flow sehr positiv ist. BASF kann sich jetzt auf die weitere Optimierung der Produktion und alle möglichen Ideen zur Erhöhung der Profitabilität konzentrieren. Die angespannte Lage auf dem Weltmarkt für Chemikalien wird sicher weiter anhalten. Aber Iran fällt als Quelle für billige Basischemikalien auf absehbare Zeit weg. Auch der Rest der arabischen Nationen wird durch die iranischen Angriffe und der Blockade der Straße von Hormus weniger exportieren können. Da sowohl Venezuela als auch der Iran als Lieferant für billiges Öl an China weggefallen sind, werden sich auch chinesische Chemieprodukte verteuern, was wiederum gut ist für den BASF Verbundstandort in Kuantan (Malaysia).
BASF hat in der Tat ein paar Vorteile aus dem Iran-Krieg, vor allem die Tatsache, dass weniger Konkurrenzprodukte aus Nahost und auch Asien (wegen stark steigender Logistikkosten) in Europa anlanden. Siehe Suezkanalsperrung vor ein paar Jahren, oder die Frachtraumknappheit unmittelbar post-Corona.
Die Frage bleibt, wie lange das so sein wird.