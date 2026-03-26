    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBASF AktievorwärtsNachrichten zu BASF

    Milliardeninvestition

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Neues BASF-Werk in China eröffnet

    Für Sie zusammengefasst
    • BASF eröffnet Verbundstandort Zhanjiang mit 8,7 Mrd€
    • Präsenz ausbauen zur besseren Bedienung Südchinas
    • Kritik vor Abhängigkeit und niedrigeren Gewinnen
    Milliardeninvestition - Neues BASF-Werk in China eröffnet
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    ZHANJIANG (dpa-AFX) - Der weltgrößte Chemiekonzern BASF hat in China einen neuen Verbundstandort eröffnet. In einer Welt, die immer geteilter werde, zeige der Standort Zhanjiang dass globale Kooperation die besten Ergebnisse erziele, sagte BASF-Vorstand Markus Kamieth in seiner Eröffnungsrede. Zhanjiang ist mit 8,7 Milliarden Euro die größte Einzelinvestition in der Geschichte des deutschen Chemieriesen.

    BASF erwirtschaftet nur rund 14 Prozent seines globalen Umsatzes in China - obwohl dort die Hälfte der weltweiten Chemienachfrage liegt. Die Ludwigshafener wollen mit Zhanjiang in der Volksrepublik aufholen, um den Markt und die Kunden in Südchina besser zu bedienen und von den aussichtsreichen Wachstumsprognosen in der Petrochemie-Branche für die kommenden Jahre zu profitieren.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BASF SE!
    Short
    52,25€
    Basispreis
    0,27
    Ask
    × 14,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    46,05€
    Basispreis
    0,43
    Ask
    × 14,40
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Kritiker merken an, dass sich die Lage in China seit der Unterzeichnung für das Projekt im Jahr 2018 deutlich geändert hat, und warnen vor zu viel Abhängigkeit von einem autoritär regierten Land. In der Volksrepublik herrscht ein aggressiver Wettbewerb in vielen Branchen, der auf die Gewinne der Unternehmen drückt.

    Kamieth hatte unlängst in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" eingeräumt, dass die Profitabilität in den ersten Jahren deutlich unter dem sein werde, was BASF sich ursprünglich vorgestellt habe. Außerdem steht BASF unter Einsparungsdruck und baute über Sparprogramme bereits einige Tausend Jobs ab, auch in Deutschland./jon/DP/zb

    BASF

    -0,71 %
    +4,16 %
    +1,13 %
    +13,48 %
    -1,36 %
    +6,82 %
    -29,98 %
    -24,96 %
    +9.247,17 %
    ISIN:DE000BASF111WKN:BASF11

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,90 % und einem Kurs von 49,90 auf Lang & Schwarz (25. März 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +4,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 44,22 Mrd..

    BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8000 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -5,13 %/+23,13 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BASF - BASF11 - DE000BASF111

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BASF. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen der Eröffnung des großen Verbundstandorts (8,7 Mrd. Investition) auf Cashflow und Profitabilität, Analysten‑Kurszielanhebungen bis 55 EUR und die relative Stärke der Aktie. Diskutiert werden Versorgungsschocks (Hormus/Irankonflikt), höhere Rohstoff‑/Energie‑ und Naphtha‑Kosten, mögliche Wettbewerbsvorteile durch geringere Exporte sowie Unsicherheit durch schwächere Nachfrage in China.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BASF eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Milliardeninvestition Neues BASF-Werk in China eröffnet Der weltgrößte Chemiekonzern BASF hat in China einen neuen Verbundstandort eröffnet. In einer Welt, die immer geteilter werde, zeige der Standort Zhanjiang dass globale Kooperation die besten Ergebnisse erziele, sagte BASF-Vorstand Markus Kamieth …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     