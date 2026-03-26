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    'Harry Potter'-Serie kommt zu Weihnachten - erster Teaser

    Für Sie zusammengefasst
    • Erster Teaser HBO Max Serie startet Weihnachten 2026
    • Dominic McLaughlin, Arabella Stanton und Alastair Stout
    • Jede Staffel adaptiert eines der sieben Bücher
    'Harry Potter'-Serie kommt zu Weihnachten - erster Teaser
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    LOS ANGELES (dpa-AFX) - Der erste Teaser zur neuen "Harry Potter"-Serie ist im Netz. Das zweiminütige Video stimmt auf die erste Staffel mit dem Titel "Harry Potter und der Stein der Weisen" ein. Der Streamingdienst HBO Max kündigte den Start der Serie für Weihnachten 2026 an. In den Hauptrollen sind Dominic McLaughlin als der berühmte Zauberlehrling Harry Potter, Arabella Stanton als Hermine Granger und Alastair Stout als Ron Weasley zu sehen.

    In dem Teaser wird der 11-jährige Harry Potter von seiner Tante Petunia zurechtgestutzt, er solle sich wie ein ganz normaler Junge benehmen. "Es ist nichts besonders an dir", rügt ihn die Tante. Doch dann erhält der 11-Jährige mit der runden Brille eine Einladung für die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Dort trifft er auf Freunde wie Hermine und Ron, aber er ist auch Gefahren ausgesetzt. In dem Teaser kommen auch John Lithgow als Schulleiter Albus Dumbledore, Janet McTeer als Professorin Minerva McGonagall und Nick Frost als Wildhüter Rubeus Hagrid vor.

    Die Serie ist die zweite Verfilmung der Romane nach den erfolgreichen Spielfilmen mit Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint, die zwischen 2001 und 2011 in die Kinos kamen. Jede Staffel soll eine werkgetreue Adaption der sieben Bücher von Autorin J.K. Rowling sein, die als ausführende Produzentin an Bord ist. Das erste Buch ("Harry Potter und der Stein der Weisen") war 1997 erschienen. Mit mehr als 600 Millionen verkauften Büchern in Dutzenden Sprachen zählt "Harry Potter" zu den erfolgreichsten Romanserien der Welt./mub/DP/zb





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