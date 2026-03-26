    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Nach Chat-Enthüllung

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Brisantes Asyl-Votum im EU-Parlament

    Für Sie zusammengefasst
    • EU-Parlament abstimmt über verschärfte Asylregeln
    • EVP verhandelte mit Rechtsparteien wie AfD
    • Gesetz ermöglicht Abschiebungen in Return Hubs
    Nach Chat-Enthüllung - Brisantes Asyl-Votum im EU-Parlament
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments stimmen an diesem Donnerstag über ihre Positionierung zu einer umstrittenen Verschärfung der EU-Asylpolitik ab. Brisant ist das Votum vor allem, weil der zur Abstimmung stehende Text das Ergebnis von Verhandlungen der christdemokratischen EVP-Fraktion mit Rechtsaußen-Parteien wie der AfD ist. Dies hatten jüngst Recherchen der Nachrichtenagentur dpa belegt, die unter anderem Absprachen in einer WhatsApp-Gruppe sowie ein persönliches Treffen von Abgeordneten enthüllte. Zur EVP gehören auch die deutschen Parteien CDU und CSU. Diese haben sich eigentlich vorgenommen, nicht mit Parteien wie der AfD zusammenzuarbeiten.

    Bei der geplanten Verschärfung der Asylpolitik geht es um ein Gesetzesprojekt, das zu einer effizienteren Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern führen soll und dazu auch die Möglichkeit zur Abschiebung von Migranten in sogenannte "Return Hubs" in Staaten außerhalb der EU vorsieht. Es war im vergangenen Jahr von der Europäischen Kommission vorgeschlagen worden und muss nun noch zwischen Parlament und EU-Staaten abschließend verhandelt werden. Mit dem zur Abstimmung stehenden Text soll die Verhandlungsposition des Parlaments festgelegt werden. Eine Annahme ist wahrscheinlich, weil er bereits zuvor im zuständigen Ausschuss für Inneres eine Mehrheit mit den Stimmen des rechten Lagers bekommen hatte.

    Zu der Zusammenarbeit zwischen den EVP mit den Rechtsparteien war es gekommen, nachdem das Gesetzesprojekt monatelang festgesteckt hatte, weil sich EVP, Sozialdemokraten und Liberale nicht einigen konnten. Diese drei Parteienfamilien haben eigentlich eine Art informelle Koalition, die eine Zusammenarbeit der EVP mit Rechtsaußen-Parteien überflüssig machen soll. Ein Grund für das Scheitern der Verhandlungen war, dass die Sozialdemokraten dem Konzept der "Return Hubs" (Rückkehrzentren) in der vorliegenden Form nicht zustimmen wollten./aha/DP/stw





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Nach Chat-Enthüllung Brisantes Asyl-Votum im EU-Parlament Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments stimmen an diesem Donnerstag über ihre Positionierung zu einer umstrittenen Verschärfung der EU-Asylpolitik ab. Brisant ist das Votum vor allem, weil der zur Abstimmung stehende Text das Ergebnis von …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     