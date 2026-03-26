Bundestag stimmt über Spritpreispaket ab
- Bundestag beschließt Einmalpreisänderung für Sprit
- Mehr Befugnisse für Bundeskartellamt gegen Wucher
- Gesetz eröffnet flexiblere Regeln für Lebendnierenspende
BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag stimmt angesichts der nach dem Iran-Krieg gestiegenen Spritpreise am Donnerstag (ab 9.00 Uhr) über ein Maßnahmenpaket ab. Künftig sollen Tankstellen nur noch einmal am Tag, um 12.00 Uhr, die Preise erhöhen dürfen. Preissenkungen sollen immer möglich sein. Die neue Regel könnte vor Ostern in Kraft treten. Fraglich aber ist, ob sie preisdämpfend wirkt.
Außerdem soll das Bundeskartellamt mehr Befugnisse gegen überhöhte Preise bekommen. Zuletzt haben sich aber die Stimmen gemehrt, dass die Maßnahmen nicht ausreichen, um Verbraucher zu entlasten.
Im Bundestag beschlossen werden sollen auch Gesetzespläne von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU), die zu mehr Organspenden beitragen sollen. Vorgesehen sind erweiterte Möglichkeiten dafür, zu Lebzeiten Nieren zu spenden. Dafür sollen bisher strikte Vorgaben zum Kreis der Spender und Empfänger flexibler gefasst werden. Aufgehoben werden soll die Vorgabe, dass Nierenspenden zu Lebzeiten nur zulässig sind, wenn kein Organ eines Gestorbenen verfügbar ist./hoe/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie
Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,32 % und einem Kurs von 6,497 auf Lang & Schwarz (25. März 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um -2,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,21 %.
Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 221,23 Mrd..
Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3724. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,63GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 45,00GBP was eine Bandbreite von -16,24 %/+14,22 % bedeutet.