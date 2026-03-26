Bundestag stimmt über Spritpreispaket ab

Im Bundestag beschlossen werden sollen auch Gesetzespläne von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU), die zu mehr Organspenden beitragen sollen. Vorgesehen sind erweiterte Möglichkeiten dafür, zu Lebzeiten Nieren zu spenden. Dafür sollen bisher strikte Vorgaben zum Kreis der Spender und Empfänger flexibler gefasst werden. Aufgehoben werden soll die Vorgabe, dass Nierenspenden zu Lebzeiten nur zulässig sind, wenn kein Organ eines Gestorbenen verfügbar ist./hoe/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,32 % und einem Kurs von 6,497 auf Lang & Schwarz (25. März 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um -2,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,21 %.

Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 221,23 Mrd..

Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3724. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,63GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 45,00GBP was eine Bandbreite von -16,24 %/+14,22 % bedeutet.