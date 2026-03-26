Neuer Nachtzug zwischen Paris und Berlin startet

PARIS/BERLIN (dpa-AFX) - Zwischen Paris und Berlin geht ein neuer Nachtzug an den Start. Der erste Zug des niederländisch-belgischen Bahn-Unternehmens European Sleeper startet am Donnerstag (18.03 Uhr) vom Pariser Gare du Nord Richtung Bundeshauptstadt. Dreimal pro Woche ist die Nachtzugverbindung zwischen beiden Metropolen unterwegs. Die Fahrzeit beträgt rund 16 Stunden. Einziger Zwischenhalt in Deutschland ist vom 13. Juli an der Bahnhof Hamburg-Harburg. Außerdem hält der Zug in Mons, Brüssel und Lüttich.

European Sleeper übernimmt damit eine Strecke, die die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) Mitte Dezember wegen wegfallender staatlicher Zuschüsse aus Frankreich eingestellt hatten. Dieser von der ÖBB in Kooperation mit der SNCF und DB eingesetzte Zug fuhr dabei über Straßburg, Frankfurt und Erfurt. Gegen die Einstellung dieser erst zwei Jahre zuvor wieder neu eingeführten Verbindung gab es größeren Protest. Daraufhin sprang European Sleeper ein, um die beiden Metropolen zu verbinden. Das Unternehmen betreibt bereits eine Verbindung zwischen Brüssel und Prag über Berlin.

Rege Nachfrage nach Nachtzügen



Nachtzüge erfreuen sich zwar reger Nachfrage, da sich wieder mehr Menschen für eine Fernreise per Bahn entscheiden und dabei auch vor langen Fahrten nicht zurückschrecken. Die staatlichen Bahngesellschaften beklagen aber dennoch, dass diese Verbindungen nicht rentabel sind. Dies hängt auch damit zusammen, dass die Nachtzüge tagsüber auf dem Abstellgleis stehen, während ein ICE beispielsweise mehrmals täglich auf einer Strecke hin- und herfährt und damit wirtschaftlicher ist.

Bei European Sleeper handelt es sich eigenen Angaben zufolge um ein genossenschaftliches Eigentumsmodell. Projektunterstützer erwerben Anteile und finanzieren so die Verbindungen./evs/DP/stw



