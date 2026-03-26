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    MIMARU expandiert in Osaka angesichts steigender Zahlen bei Familienreisen nach Japan; Buchungen für zwei neue Apartmenthotels sind ab sofort möglich

    - Neue Immobilien in Shinsaibashi und Namba, die im Herbst 2026 eröffnet werden und sich an internationale Familien richten, die nach geräumigen Unterkünften in einer der pulsierendsten Regionen Japans suchen -

    TOKIO, 26. März 2026 /PRNewswire/ -- MIMARU, Japans führende Marke für Apartment-Unterkünfte für Familien und Gruppen, die von der Cosmos Hotel Management Co., Ltd. betrieben wird, hat ihre Expansion in Osaka angekündigt: Zwei neue Häuser sollen im Herbst 2026 eröffnet werden. Seit März dieses Jahres können Reservierungen für das MIMARU Osaka Shinsaibashi Central und das MIMARU Osaka Namba Station Annex vorgenommen werden.

    Bild 1: https://drive.google.com/file/d/1xJMvF3E0zTwH24knioFNmU9eFcConXCU/view?usp=drive_link 

    Laut der Japan National Tourism Organization (JNTO) erreichen die internationalen Besucherzahlen in Japan weiterhin Rekordwerte. 2025 verzeichnete das Land mehr als 42 Millionen internationale Besucher – die höchste Zahl, die jemals verzeichnet wurde. Ein wachsender Anteil dieser Reisenden sind Familien, die gemeinsam anreisen, was die Nachfrage nach Unterkünften steigert, in denen mehrere Personen bequem unter einem Dach übernachten können.

    Bild 2: https://drive.google.com/file/d/1E7Zkgmh-9vORa4_PZm_Toj8zRhpcFzkc/view?usp=drive_link

    Osaka ist weithin bekannt für seine einladende Atmosphäre und seine lebendige Esskultur. Da der Kansai International Airport als wichtiger internationaler Knotenpunkt dient und die Osaka-Kansai Expo weltweite Aufmerksamkeit auf sich zieht, wird erwartet, dass die Stadt als wichtiger Ausgangspunkt für internationale Reisende, die Westjapan erkunden, weiter wachsen wird.

    „Während die japanische Gesellschaft im Umgang mit internationalen Besuchern manchmal als zurückhaltend wahrgenommen werden kann, heißt unsere Marke jeden Tag Gäste aus aller Welt willkommen", sagte Mao Mochizuki, PR-Beauftragte für das Ausland. „Mit Mitarbeitern aus 39 Nationen helfen wir Besuchern aus dem Ausland, sich beim Erkunden der japanischen Kultur und der Stadtviertel wohlzufühlen und gleichzeitig Kontakt zu den lokalen Gemeinschaften aufzunehmen."

    Die beiden neuen Häuser in Osaka befinden sich in verkehrsgünstigen Lagen für Besichtigungen, Shopping und Gastronomie und setzen den charakteristischen Ansatz von MIMARU fort: geräumige Zimmer und durchdachte Ausstattungsmerkmale, die speziell auf Familien und Gruppen zugeschnitten sind.

    Bild 3: https://drive.google.com/file/d/1F52BKP19X16ODDn3nHDxOTFLAxvprBI9/view?usp=drive_link 

    Das MIMARU Osaka Shinsaibashi Central, das am 1. September 2026 eröffnet wird, verfügt über 66 Zimmer für Gruppen von vier bis sechs Gästen und liegt nur 2 Gehminuten vom Bahnhof Shinsaibashi entfernt.

    https://mimaruhotels.com/en/hotel/shinsaibashi-central/ 

    Das MIMARU Osaka Namba Station Annex, das am 1. Oktober 2026 eröffnet wird, bietet 68 Zimmer, die für größere Gruppen und längere Aufenthalte konzipiert sind, und liegt nur 5 Gehminuten vom Bahnhof Namba entfernt, einem wichtigen Knotenpunkt für Reisen in der Kansai-Region.

    https://mimaruhotels.com/en/hotel/namba-station-annex/ 

    Zusammen werden die beiden Häuser die Präsenz von MIMARU in Osaka weiter stärken, während der internationale Reiseverkehr nach Japan weiter zunimmt.

    Weitere Informationen:

    https://mimaruhotels.com/en/luggage-delivery/ 

    https://anywear-anywhere.com/ 

    https://anone-kids.com/ 

     

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mimaru-expandiert-in-osaka-angesichts-steigender-zahlen-bei-familienreisen-nach-japan-buchungen-fur-zwei-neue-apartmenthotels-sind-ab-sofort-moglich-302725737.html





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