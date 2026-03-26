Bajaj Mobility AG Confirms 2025 Revenue & Earnings; Publishes Annual Report
Bajaj Mobility closes 2025 with a powerful turnaround: strong sales rebound, major restructuring gains, a leaner balance sheet and record-breaking motorsport success.
Foto: eyewave - stock.adobe.com
- Bajaj Mobility confirms its preliminary 2025 results and publishes the Annual Report 2025.
- Revenue: EUR 1.009 billion; vehicle sales: 209,704 units.
- Significant restructuring gain of EUR 1,193 million; EBITDA EUR 874 million; EBIT EUR 748 million; net profit EUR 590 million.
- Strong recovery in H2 2025: retail sales up ~60% vs H1 2025.
- Balance-sheet improvement: equity EUR 385 million (equity ratio 24.3%); net debt reduced to EUR 798 million.
- Inventories cut by 101,153 units to 147,427 vehicles and sporting success with 29 motorsport championship titles (most successful year).
The next important date, The translation of "Quartalsmitteilung" to English is "quarterly report.", at PIERER Mobility is on 26.03.2026.
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