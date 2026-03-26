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    Bajaj Mobility AG bestätigt positive Prognosen für 2025 und veröffentlicht Geschäftsbericht

    Bajaj Mobility AG legt Rekordzahlen für 2025 vor: kräftige Erholung im zweiten Halbjahr, deutlicher Schuldenabbau und sportliche Höchstleistungen prägen das Erfolgsjahr.

    Bajaj Mobility AG bestätigt positive Prognosen für 2025 und veröffentlicht Geschäftsbericht
    Foto: eyewave - stock.adobe.com
    • Bajaj Mobility AG bestätigt die vorläufigen Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2025, darunter einen Umsatz von EUR 1,009 Mrd. und einen Nettogewinn von EUR 590 Mio.
    • Im zweiten Halbjahr 2025 verzeichnete das Unternehmen eine starke Erholung, mit einem Anstieg der Retail-Verkäufe um rund 60 % gegenüber dem ersten Halbjahr.
    • Das Unternehmen erzielte einen Sanierungsgewinn von EUR 1.193 Mio. und konnte die Lagerbestände um 101.153 Einheiten reduzieren, von 248.580 auf 147.427 Fahrzeuge.
    • Die Eigenkapitalquote stieg auf 24,3 %, das Eigenkapital beträgt EUR 385 Mio., während die Nettoverschuldung deutlich auf EUR 798 Mio. reduziert wurde.
    • Das Jahr 2025 war das erfolgreichste Jahr der Unternehmensgeschichte, mit 29 Motorsport-Meistertiteln.
    • Der Geschäftsbericht 2025 inklusive nichtfinanzieller Erklärung und Corporate Governance-Bericht ist ab sofort auf der Website der Bajaj Mobility AG verfügbar.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei PIERER Mobility ist am 26.03.2026.


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