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    Bajaj Mobility 2025: Erfolgreiche Wende und Rekord-Saison nach Restrukturierung

    2025 markiert die Wende: starke Retail-Dynamik, sanierte Bilanz und klare strategische Fokussierung legen das Fundament für profitables Wachstum bis 2026.

    Bajaj Mobility 2025: Erfolgreiche Wende und Rekord-Saison nach Restrukturierung
    Foto: eyewave - stock.adobe.com
    • Klare Trendwende in H2 2025: Retail‑Verkäufe stiegen um rund 60 % gegenüber H1 und die operative Stabilisierung ist erreicht.
    • Wichtige Kennzahlen 2025: Umsatz EUR 1,009 Mrd., Absatz 209.704 Einheiten, EBITDA EUR 874 Mio., EBIT EUR 748 Mio., Nettoergebnis EUR 590 Mio.; Sanierungsgewinn EUR 1.193 Mio.
    • Bilanz‑ und Liquiditätsverbesserung: Eigenkapitalquote 24,3 % (Eigenkapital EUR 385 Mio.), Nettoverschuldung deutlich reduziert auf EUR 798 Mio.
    • Refinanzierung und Finanzstruktur: Unbesicherter Kreditvertrag über EUR 550 Mio. von einem internationalen Bankenkonsortium (J.P. Morgan, HSBC, DBS, MUFG) ersetzt teureren Bajaj‑Kredit (EUR 450 Mio.); zusätzlich Factoring‑Linie EUR 150 Mio. und Working‑Capital‑Linie EUR 50 Mio.
    • Strategische Fokussierung und Lagerabbau: Verkauf nicht‑strategischer Bereiche (MV Agusta, KTM X‑Bow, Fahrradsegment) und Lagerabbau um 101.153 Einheiten (von 248.580 auf 147.427 Fahrzeuge).
    • Motorsport‑Erfolge und Ausblick 2026: Rekordjahr mit 29 Meistertiteln 2025; Fortsetzung 2026 (z. B. Dakar‑Sieg, SuperEnduro), Fokus auf Profitabilität, neue Modelle (u. a. KTM 990 RC R, 1390 Super Adventure S Evo, LC4‑Updates, Husqvarna 701) und Ausweitung der Premium‑Garantie auf vier Jahre; Q1‑Verkäufe 2026 bereits mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei PIERER Mobility ist am 26.03.2026.


    PIERER Mobility

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