Geschäftsjahr 2025: Highlights und Erfolge
Rekordjahr mit starkem Gewinnsprung, wachsendem Immobilienportfolio, solider Bilanz und höherer Dividende: Der Konzern setzt neue Bestmarken und stärkt seine Entwicklungsprojekte.
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- Bestes Ergebnis der Firmengeschichte: Konzerngewinn inkl. Neubewertung CHF 44.7 Mio (+93.5%); exkl. Bewertung CHF 26.4 Mio (+20.0%); Gewinn je Aktie CHF 144.37 bzw. exkl. Bewertung CHF 85.36.
- Marktwert des Immobilienportfolios stieg auf CHF 1'062.7 Mio (+2.6%).
- Leerstandsquote weiterhin tief bei 2.3%; Soll‑Mieterträge CHF 45.5 Mio, Erfolg aus Vermietung CHF 38.0 Mio; Nettorendite 3.7%.
- Dividendenerhöhung vorgeschlagen auf CHF 72.00 pro Aktie (+2.9%), Dividendenrendite ca. 3.7%; Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven.
- Ausbau der Entwicklungsaktivitäten und Projektfortschritte: Investitionen CHF 18.6 Mio im Jahr; Pipeline für 5–7 Jahre rund CHF 230 Mio; laufende Projekte in Allschwil, Muttenz, Buchs („Tiglio“, 72 Wohneinheiten, Investitionsvolumen ~CHF 29 Mio) und Islikon‑Gachnang.
- Solide Bilanz und günstigere Finanzierung: Eigenkapitalquote 49.4%; Loan‑to‑Value 42.8% (gesunken); Finanzaufwand reduziert auf CHF 7.1 Mio (-16.5%); durchschnittlicher Zinssatz 1.55% bei ~6 Jahren Zinsbindung.
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