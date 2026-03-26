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    BLKB 2025: Starkes Ergebnis trotz Sondereffekt & stabile Dividenden

    Trotz solidem Wachstum und starken Kapitalquoten trübt ein einmaliger Sondereffekt das Ergebnis – dennoch bleibt die Ausschüttung stabil und der Blick nach vorn vorsichtig optimistisch.

    BLKB 2025: Starkes Ergebnis trotz Sondereffekt & stabile Dividenden
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    • Geschäftsertrag stieg um 4,6 % auf 499,1 Mio. CHF, der Konzerngewinn sank jedoch wegen eines Sondereffekts um 7,1 % auf 154,5 Mio. CHF.
    • Ausstieg aus der radicant holding belastete das Ergebnis 2025 mit 102,2 Mio. CHF; 50 Mio. CHF wurden aus Reserven aufgelöst; seit 2021 erwartete Gesamtkosten für radicant: 180–190 Mio. CHF.
    • Ausschüttungen bleiben stabil: Gesamtausschüttung rund 95,7 Mio. CHF; der Kanton erhält 71,7 Mio. CHF, die Dividende beträgt 42 CHF pro Zertifikat (23,9 Mio. CHF an Zertifikatsinhaber).
    • Wachstum im Anlage‑ und Vermögensverwaltungsgeschäft: verwaltetes Vermögen 29,3 Mrd. CHF (+6,1 %), Netto‑Neugeldzufluss 726 Mio. CHF; Kommissions- und Dienstleistungsertrag 97,4 Mio. CHF (+5,6 %), Handelserfolg 32,3 Mio. CHF (+11 %).
    • Solide Kapital- und Effizienzkennzahlen: Gesamtkapitalquote gestiegen auf 21,2 % (Vorjahr 19,6 %, Regulativminimum 13,4 %), Cost‑Income‑Ratio Konzern 53,2 %; Eigenkapitalrentabilität 3,5 % (durch Sondereffekt beeinflusst).
    • Operativ erfolgreich mit Fokus auf Digitalisierung und Kundenberatung (über 60'000 Beratungsgespräche, fast 1 Mio. E‑Banking‑Logins/Monat); BLKB erwartet für 2026 einen leicht tieferen Geschäftsgang (ohne Sondereffekt) und wählt bald neue CEO‑/Bankratsführung.


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