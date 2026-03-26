SMA Solar: Herausforderungen und Einmaleffekte prägen 2025-Geschäftsentwicklung
2025 war für die SMA Gruppe ein Jahr mit gemischter Bilanz: leicht sinkender Umsatz, hohe Einmaleffekte – aber klar verbesserter Cashflow und positiver Ausblick auf 2026.
Foto: Sebastian Gollnow - dpa
- Der Konzernumsatz der SMA Gruppe lag 2025 bei 1.516 Mio. Euro, leicht rückläufig im Vergleich zu 2024 (1.530 Mio. Euro)
- Das operative EBITDA vor Einmaleffekten erreichte 106,6 Mio. Euro, während das EBITDA einschließlich Einmaleffekten bei –65,4 Mio. Euro lag, beeinflusst durch Wertminderungen und Restrukturierungskosten
- Der Free Cashflow war mit 109,7 Mio. Euro deutlich positiver als im Vorjahr (−184,1 Mio. Euro) und die Nettoliquidität stieg auf 176,4 Mio. Euro
- Die Division Large Scale & Project Solutions verzeichnete ein Umsatzwachstum um 7,9 % auf 1.268,8 Mio. Euro, während die Division Home & Business Solutions aufgrund von Umsatzrückgang und Einmaleffekten stark unter Druck stand
- Das Konzernergebnis sank auf −181,1 Mio. Euro, das Ergebnis je Aktie auf −5,22 Euro, wobei die Profitabilität durch Einmaleffekte und Marktherausforderungen belastet wurde
- Für 2026 wird eine Umsatzspanne von 1.475 bis 1.675 Mio. Euro und ein EBITDA von 50 bis 180 Mio. Euro prognostiziert, mit einer erwarteten deutlichen Ergebnisverbesserung im Vergleich zu 2025
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Geschäftsbericht 2025, bei SMA Solar Technology ist am 26.03.2026.
Der Kurs von SMA Solar Technology lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 39,81EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,07 % im
Minus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 39,78EUR das entspricht einem Minus von -0,08 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.889,31PKT (+1,90 %).
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