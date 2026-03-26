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    DAX-FLASH

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    Anleger meiden wieder das Risiko

    Für Sie zusammengefasst
    • Schwankende Börsen am Donnerstag stark zu erwarten
    • Brent bei 100 US-Dollar ca 40% über Vorkriegsstand
    • Märkte reagieren stärker auf Hoffnung als Fakten
    DAX-FLASH - Anleger meiden wieder das Risiko
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Auf und Ab an den Börsen dürfte am Donnerstag weitergehen. Nach den Kursgewinnen vom Vortag werden nun wieder fallende Notierungen erwartet. Die vage Hoffnung auf eine Deeskalation im Nahen Osten hat bislang keine Bestätigung erfahren. Der Brent-Ölpreis verharrt hartnäckig an der Marke von 100 US-Dollar und liegt damit weiterhin um fast 40 Prozent über dem Niveau von vor dem Kriegsausbruch im Nahen Osten.

    Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Haupthandel ein Prozent niedriger bei 22.720 Punkten - mit Tendenz nach unten.

    "Die Märkte reagieren stärker auf Hoffnung als auf Fakten", schrieb Analyst Maximilian Wienke vom Broker eToro. Das sei nicht ungewöhnlich, berge aber Risiken. Die Nutzung der Straße von Hormus sei weiterhin eingeschränkt. "Sollten die Verhandlungen scheitern oder es zu einem Zwischenfall kommen, kann die Stimmung schnell wieder kippen". Es bleibe mithin offen, ob das Tief am Aktienmarkt bereits erreicht ist./bek/zb





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