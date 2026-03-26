Norgine gibt die Swissmedic-Zulassung von PEDMARQSI zur Vorbeugung von cisplatininduziertem Hörverlust bei Kindern bekannt

PEDMARQSI (Natriumthiosulfat-Lösung zur Infusion) wird die erste und einzige in der Schweiz zugelassene Behandlung zur Vorbeugung von Cisplatin-induzierter Ototoxizität (Hörverlust) bei Patienten im Alter von 1 Monat bis <18 Jahren mit lokalisierten, nicht metastasierten, soliden Tumoren. 1

Die Entscheidung von Swissmedic bietet eine zugelassene Behandlungsoption für Kinder, die eine Chemotherapie mit Cisplatin erhalten, in einem Bereich mit hohem medizinischem Bedarf.

Die Daten aus zwei offenen, randomisierten Phase-3-Studien, SIOPEL 6 (zulassungsrelevant)2 und der Clinical Oncology Group [COG] ACCL04313, ergaben, dass das Auftreten von Cisplatin-induzierter Ototoxizität bei Patienten, die mit Cisplatin und Natriumthiosulfat behandelt wurden, um etwa 50 % geringer war als bei Patienten, die nur mit Cisplatin behandelt wurden.

AMSTERDAM, 26. März 2026 /PRNewswire/ -- Norgine B.V., ein führendes europäisches Spezialpharmaunternehmen, gab heute bekannt, dass Swissmedic die Marktzulassung für PEDMARQSI (Natriumthiosulfat-Lösung zur Infusion) erteilt hat, die zur Prävention von Cisplatin-induzierter Ototoxizität (Hörverlust) bei Patienten im Alter von 1 Monat bis <18 Jahren mit lokalisierten, nicht-metastasierten soliden Tumoren indiziert ist.

PEDMARQSI ist die erste und einzige pharmakologische Behandlung, die speziell zur Vorbeugung von cisplatininduziertem Hörverlust bei Kindern entwickelt wurde. Cisplatin ist zwar nach wie vor ein Eckpfeiler der pädiatrischen Krebstherapie, birgt jedoch ein hohes Risiko für irreversiblen, beidseitigen Hörverlust, der mit der ersten Dosis beginnen und mit der Zeit fortschreiten kann. Ein Hörverlust kann tiefgreifende und dauerhafte Auswirkungen auf den Spracherwerb, die Erziehung, die psychosoziale Entwicklung und die allgemeine Lebensqualität eines Kindes haben.

Rüdiger Merkel, General Manager, DACH, Norgine, sagte: „Die Swissmedic-Zulassung von PEDMARQSI ist ein wichtiger Meilenstein für Kinder, Familien und medizinisches Fachpersonal in der Schweiz, wo bisher keine zugelassene pharmakologische Option zur Verfügung stand, um diese Komplikation der Cisplatinbehandlung zu verhindern. Hörverlust kann lebenslange Auswirkungen auf junge Patienten haben, und diese Zulassung unterstützt den Zugang zu einer Behandlung, die speziell für diesen ungedeckten medizinischen Bedarf entwickelt wurde."