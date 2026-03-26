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    Kontron steigert Profitabilität & erzielt Rekord-Cashflow – Top-Performance!

    Starkes Wachstum, Rekordergebnisse und klarer Fokus: Der Konzern steigert Profitabilität, senkt Schulden und richtet sein Portfolio konsequent auf Zukunftsfelder aus.

    Kontron steigert Profitabilität & erzielt Rekord-Cashflow – Top-Performance!
    Foto: adobe.stock.com
    • Konzernergebnis steigt auf EUR 141,1 Mio. (bereinigt EUR 108,7 Mio.) nach EUR 90,7 Mio. im Vorjahr.
    • EBITDA erhöht sich auf EUR 237,4 Mio. (bereinigt EUR 220,5 Mio.) vs. EUR 191,8 Mio. im Vorjahr.
    • Operativer Cashflow erreicht Rekordniveau von EUR 167,7 Mio. (+69,4%); Working Capital gesenkt auf EUR 287,4 Mio., Nettoverschuldung auf EUR 147,1 Mio. und Eigenkapitalquote auf 41,8% verbessert.
    • Auftragsbestand steigt auf EUR 2,5 Mrd. (Book-to-Bill 1,26); Divisionen Defense & Transportation: Backlog EUR 873 Mio., Book-to-Bill 1,47.
    • Ausblick 2026: Umsatz rund EUR 1,75–1,8 Mrd., bereinigtes EBITDA EUR 225 Mio. (vor ~EUR 25 Mio. Restrukturierung); Mittelfristziel bis 2030: Umsatz EUR 2,6 Mrd. und EBITDA EUR 420 Mio.; Aktienrückkaufprogramm EUR 50 Mio. (bis 2,9 Mio. Aktien).
    • Portfolioumstellung/Restrukturierung: Entkonsolidierung des COM-Geschäfts und Standortschließungen; Fokus auf Software & Solutions (Umsatz EUR 590,7 Mio., EBITDA EUR 103,3 Mio.); schwaches GreenTec (Umsatz EUR 151 Mio., EBIT ≈ -EUR 8 Mio.) — Umbau mit ~500 Stellenabbau und Restrukturierungskosten ~EUR 25 Mio., Rückkehr in die Gewinnzone bis Q4/2026 geplant.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Kontron ist am 26.03.2026.

    Der Kurs von Kontron lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,780EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,72 % im Minus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 20,850EUR das entspricht einem Plus von +0,34 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.889,31PKT (+1,90 %).


    Kontron

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