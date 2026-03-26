Kontron steigert Profitabilität & erzielt Rekord-Cashflow – Top-Performance!

Konzernergebnis steigt auf EUR 141,1 Mio. (bereinigt EUR 108,7 Mio.) nach EUR 90,7 Mio. im Vorjahr.

EBITDA erhöht sich auf EUR 237,4 Mio. (bereinigt EUR 220,5 Mio.) vs. EUR 191,8 Mio. im Vorjahr.

Operativer Cashflow erreicht Rekordniveau von EUR 167,7 Mio. (+69,4%); Working Capital gesenkt auf EUR 287,4 Mio., Nettoverschuldung auf EUR 147,1 Mio. und Eigenkapitalquote auf 41,8% verbessert.

Auftragsbestand steigt auf EUR 2,5 Mrd. (Book-to-Bill 1,26); Divisionen Defense & Transportation: Backlog EUR 873 Mio., Book-to-Bill 1,47.

Ausblick 2026: Umsatz rund EUR 1,75–1,8 Mrd., bereinigtes EBITDA EUR 225 Mio. (vor ~EUR 25 Mio. Restrukturierung); Mittelfristziel bis 2030: Umsatz EUR 2,6 Mrd. und EBITDA EUR 420 Mio.; Aktienrückkaufprogramm EUR 50 Mio. (bis 2,9 Mio. Aktien).

Portfolioumstellung/Restrukturierung: Entkonsolidierung des COM-Geschäfts und Standortschließungen; Fokus auf Software & Solutions (Umsatz EUR 590,7 Mio., EBITDA EUR 103,3 Mio.); schwaches GreenTec (Umsatz EUR 151 Mio., EBIT ≈ -EUR 8 Mio.) — Umbau mit ~500 Stellenabbau und Restrukturierungskosten ~EUR 25 Mio., Rückkehr in die Gewinnzone bis Q4/2026 geplant.

Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Kontron ist am 26.03.2026.

Der Kurs von Kontron lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,780EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,72 % im Minus.

13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 20,850EUR das entspricht einem Plus von +0,34 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.889,31PKT (+1,90 %).





